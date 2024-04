0710 – E-Bike prallt gegen Schulbus: Ein Schwerverletzter

Harburg - Am Montag (08.04.2024) 16.10 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hoppingen und Heroldingen. In einer Rechtskurve unter der dortigen Bahnunterführung prallte der 28-Jährige ungebremst in die Front eines entgegenkommenden Schulbusses. Der durch den Zusammenstoß schwer verletzte E-Bike-Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Augsburg geflogen werden. Durch die eingeleitete Vollbremsung wurde ein 11-Jähriger im Schulbus leicht verletzt.

An dem E-Bike entstand den aktuellen Erkenntnissen ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.