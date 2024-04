BAMBERG. Am Montagabend kam es in der Nürnberger Straße in Bamberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Eine Zeugin beobachtete am Montag, gegen 21.25 Uhr, in der Nürnberger Straße einen offensichtlich handgreiflichen Streit zwischen drei Personen und rief die Polizei. Eine beteiligte Frau wurde bei der Auseinandersetzung möglicherweise verletzt. Vor Eintreffen der Polizei waren die beiden anderen männlichen Beteiligten bereits in einem Pkw in Richtung Kapellenstraße geflüchtet. Auch von der Frau fehlte jede Spur. Der Tatort befindet sich unmittelbar hinter einem ehemaligen Geschäft für Faschingsbedarf. Dort fanden die Beamten einen silbernen, herzförmigen Schmuckanhänger, der vermutlich der unbekannten Dame gehört.

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen der Auseinandersetzung – insbesondere eine Person, die mit dem Fahrrad im relevanten Zeitraum am Tatort vorbeifuhr.

Außerdem bitten die Beamten die beteiligte Dame sowie Zeugen, die den Schmuckanhänger kennen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.