Schlangenlinienfahrer auf A3 - 41-Jähriger mit rund zwei Promille

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verständigte am Montagmorgen den Polizeinotruf und teilte einen Schlangenlinienfahrer auf der Autobahn mit. Der Pkw-Fahrer konnte an der Anschlussstelle Bessenbach gestoppt werden.

Die Mitteilung über den auffälligen Pkw ging gegen etwa 08:15 Uhr bei der Einsatzzentrale der Polizei ein. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei konnte das Auto kurze Zeit später stoppen. Auch die Beamten selbst konnten kurz vor der Kontrolle die unsichere Fahrweise feststellen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund zwei Promille bei dem 41-jährigen Fahrer. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde der Mann wieder entlassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen

BESSENBACH, OT KEILBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Einbruch zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen hat die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen „Am Wingert“ zwischen Sonntag, 16:40 Uhr und Montag, 07:00 Uhr. Die Täter gelangten über die Terrassentüre gewaltsam ins Haus und durchwühlten mehrere Räume. Der genaue Beuteschaden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.

Versuchter Einbruch in Firmengebäude – Kripo sucht Zeugen

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag versuchte ein bislang Unbekannter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude zu verschaffen. Die Kripo sucht nun Zeugen der Tat.

Zwischen Freitag 16:30 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt zu dem Gebäude in der Straße „Betzenbühl“. Der hierbei entstandene Sachschaden liegt bei ca. 3.000€, entwendet wurde nichts.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag, 05:55 Uhr, wurde aus einem in der Frühlingstraße geparkten Fahrzeug Bargeld sowie eine EC-Karte entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, wurde ein Herrenfahrrad der Marke "Ghost" in der Straße "An der Kipp" entwendet.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr, und Montag, 06:40 Uhr, wurde gewaltsam ein Vorhängeschloss einer Baustelle in der Seestraße geöffnet. Entwendet wurde hierbei nichts.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, kam ein roter Pkw in der Aschaffenburger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Pkw mit einer Steinmauer und entfernte sich im Anschluss.

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, wurde ein schwarzer VW am Außenspiegel beschädigt. Der Pkw parkte in der Hanauer Landstraße an einem Parkstreifen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 12:40 Uhr und 20:15 Uhr, wurde auf dem EDEKA-Parkplatz in der Presentstraße ein geparkter VW Up angefahren.

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr, wurde in der Sudetenstraße auf Höhe der Hausnummer 36 ein geparkter schwarzer 1er BMW angefahren.

KLINGENBERG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr, wurde "Am Leisbaum" ein geparkter Audi angefahren.

KLINGENBERG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag, 08:00 Uhr, und Freitag, 16:30 Uhr, wurde in der Alexander-Wiegand-Straße ein E-Bike der Marke Focus entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.