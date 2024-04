ANSBACH. (345) Wie mit Meldung 336 berichtet, griffen am Sonntagmorgen (07.04.2024) drei Männer offenbar wahllos zwei Passanten an und verletzten diese schwer. Die Ansbacher Mordkommission sucht dringend Tatzeugen und Personen, welche in der Nacht auf das Trio aufmerksam wurden.



Wie bereits berichtet, fanden gegen 03:10 Uhr Passanten einen 42-Mann reglos auf dem Gehweg in der Karolinenstraße auf und verständigten die Polizei. Der 42-Jährige wies erhebliche Gesichtsverletzungen auf und gab an, dass er von drei unbekannten Männern zu Boden geschlagen und massiv mit Füßen getreten worden sei. Der Mann erlitt schwere Kopf- sowie Gesichtsverletzungen und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren werden.

Wenige Minuten später teilte ein 26-jähriger Autofahrer der Polizei mit, dass er in der Kanalstraße von drei unbekannten Männern am Weiterfahren gehindert wird. Ein weiterer anwesender Zeuge beobachtete daraufhin, wie der 26-Jährige von den drei Unbekannten ebenfalls zu Boden geschlagen und massiv mit Füßen gegen den Kopf getreten wurde. Danach flüchtete das Trio in ein Anwesen in der Kanalstraße. Der 26-Jährige musste ebenfalls aufgrund der Verletzungen in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die drei Tatverdächtigen im Alter von 18, 21 und 34 Jahren konnten kurze Zeit später in einem Anwesen der Kanalstraße festgenommen werden. Hierbei leisteten diese erheblichen Widerstand, in dessen Folge zwei Polizeibeamte verletzt wurden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand waren die drei Männer ab 01:00 Uhr in der Ansbacher Innenstadt unterwegs und besuchten möglicherweise verschiedene Lokalitäten um dort Alkohol zu konsumieren. Es ist nicht auszuschließen, dass die rumänisch sprechenden Männer hier schon in aggressiver Weise auftraten.

In diesem Zusammenhang bittet die Ansbacher Mordkommission Personen, welche die Männer im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr in Ansbach wahrgenommen haben, möglicherweise mit dem Trio in Streit gerieten oder tätliche Auseinandersetzungen mit mindestens drei beteiligten Männern beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Die drei Tatverdächtigen wurden im Laufe des Montags (08.04.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die Männer wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Sie wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

