HOLZHEIM. Am Vormittag des 08.04.2024 kam es zu einem Dachstuhlbrand nachdem ein Hausbewohner Unkraut mit Gasbrenner entfernte. Hierbei wurden zwei Personen verletzt. Der Dachstuhl des Hauses wurde erheblich beschädigt.

Heute Vormittag benutzte der Bewohner eines Wohnanwesens in der Lindenstraße einen Unkrautbrenner, um in seinem Garten Unkraut zu vernichten. Hierbei geriet eine Hecke in Brand, welche unmittelbar an dem Wohngebäude gepflanzt war. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen griff das Feuer von der Hecke auf ein Vordach über und breitete sich schließlich auf einen Teil des Dachstuhls des Wohngebäudes aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Bei dem Brand wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand eine Person mittelschwer und eine Person leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die mittelschwer verletzte Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 80.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Holzheim, Kadeltshofen und Neu-Ulm mit etwa 42 Einsatzkräften eingesetzt. Neben der Polizei waren zudem ein Notarzt und Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. (PI Weißenhorn)

Medienkontakt:

