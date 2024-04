0692 – Angriff auf Polizeibeamte

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (06.04.2024) griff ein 23-Jähriger Einsatzkräfte in der Pferseer Straße an.

Der 23-Jähriger versuchte am frühen Abend ein Fahrrad in einem Fahrradladen in der Pferseer Straße zu verkaufen. Der 23-jährige Mann konnte nicht nachweisen, dass ihm das Fahrrad auch gehört. Daraufhin wurde der Besitzer des Fahrradladens skeptisch und verständigte die Polizei. Während der polizeilichen Maßnahmen trat der 23-Jährige nach den Polizeibeamten und bedrohte diese.

Die Beamten brachten den 23-Jährigen daraufhin in den Arrest und stellten das Fahrrad sicher.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrraddiebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung gegen den 23-Jährigen.

0693 – Diebstahl eines Autos

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (05.04.2023) in der Zeit von 03.30 Uhr bis 13.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen blauen Opel Astra in der Lechhauser Straße auf dem Parkplatz eines Modehauses. Der Diebstahlsschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0694 – E-Bike entwendet

Haunstetten – Am gestrigen Sonntag (07.04.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einem Keller in der Inninger Straße.

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.30 Uhr verschafften sich der oder die bislang Unbekannten offenbar gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil in der Inninger Straße. Dort entwendeten sie ein E-Bike. Hierbei entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0695 – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Pfersee – Am gestrigen Sonntag (07.04.2024) war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss in der Augsburger Straße unterwegs.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 24-Jährigen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

0696 – Unbekannte Geschädigte und unbekannte Täter

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (07.04.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Straße Zur Kammgarnspinnerei. Ein Passant wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 19.00 Uhr beobachtete der Passant eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Männern und einer bislang unbekannten Frau. Hierbei sollen die beiden Männer die Frau geschlagen haben. Aufgrund dessen verständigte der Passant den Polizeinotruf.

Als die beiden bislang unbekannten Männer dies bemerkten, schlug einer der beiden den Passanten. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Provinostraße. Der Passant wurde leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Auch die bislang unbekannte Frau konnten die Beamten nicht mehr feststellen.

Die beiden bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: Männlich, 175 cm, beiges Kurzarmhemd

Unbekannter 2: Männlich, schwarze Haare, offenes Hemd, kurze blaue Jeans

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0697 – Versuchter Diebstahl eines Autos

Lechhausen – Im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.04.2024), 22.00 Uhr und Samstag (06.04.2024), 00.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unberechtigt Zugang zu einem Opel.

Ein 32-Jähriger Mann stellte seinen Opel Insignia in der Leipziger Straße unter der MAN-Brücke am rechten Fahrbahnrand ab. Als er am Samstag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass der Opel geöffnet und das Handschuhfach durchwühlt wurde.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen einstelligen Bereich am Opel.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0698 – Raub am Zoo

Spickel/Herrenbach – Am gestrigen Sonntag (08.04.2024) kam es auf dem Brehmplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einem 24-Jährigen.

Der 22-Jährige verkaufte vor mehreren Monaten dem 24-jährigen Mann eine Jacke. Am gestrigen Sonntag forderte der 22-Jährige weiteres Geld für die Jacke von dem 24-Jährigen. Bei einem vereinbarten Treffen kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Hierbei entriss der 22-Jährige dem 24-Jährigen dessen Handy. Bei der Flucht stürzte der 22-Jährige und der 24-Jährige konnte sein eigenes Handy wiedererlangen. Der 22-Jährige flüchtete.

Polizeibeamte stoppten den 22-Jährigen wenig später. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes gegen den 22-jährigen Mann.

0699 – Körperliche Auseinandersetzung

Hochfeld – Am vergangenen Samstag (06.04.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen und einem 46-Jährigen in der Von-Richthofen-Straße.

Gegen 19.00 Uhr kam es zunächst offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf ging der 45-Jährigen körperlich auf den 46-Jährigen los und schlug diesen mehrfach. Außerdem warf er offenbar eine Glasflasche nach dem 46-Jährigen. Der 46-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0700 – Jacke entwendet

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (06.04.2024) gingen drei bislang unbekannte Täter einen 14-Jährigen in der Bürgermeister-Fischer-Straße an und entwendete seine Jacke. Der 14-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18.00 Uhr sprachen die bislang Unbekannten den 14-Jährigen vor einem Supermarkt an. Im weiteren Verlauf bedrohten sie den 14-Jährigen und forderten die Herausgabe seiner Jacke. Als der 14-Jährige dies verneinte, schlug ihm einer der Unbekannten in Gesicht. Daraufhin händigte der 14-Jährige die Jacke aus. Die drei bislang Unbekannten flüchteten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischer Erpressung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.