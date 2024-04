REGENSBURG. Ein bislang unbekannter Täter blieb bei seinem Einbruch am Sonntagabend, den 7. April 2024, in die Innenräume der Uniklinik Regensburg nicht unentdeckt und flüchtete daraufhin ohne Beute. Nun ermittelt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg.

Ein bislang unbekannter Mann hebelte am 7. April 2024, in der Zeit zwischen 18.00 und 19.15 Uhr, eine Tür der Uniklinik Regensburg auf und verschaffte sich auf diese Weise Zutritt zu den Innenräumen. Bei seinem Versuch Kupferkabel zu entwenden, wurde er von einem Mitarbeiter der Uniklinik gesehen. Daraufhin ergriff der Einbrecher die Flucht. Am Tatort führten die Kriminalbeamten eine umfassende Spurensicherung durch und stellten vermeintliches Aufbruchswerkzeug sicher.

Die Kriminalpolizei Regensburg bearbeitet diesen Fall und sucht weitere Zeugen.

Wer war am 7. April 2024 zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr im Bereich der Franz-Josef-Strauß-Allee unterwegs? Wer hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.