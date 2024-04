IGLING, LKRS. LANDSBERG AM LECH.Bei einem Feuer in einem landwirtschaftlichen Betrieb entstand am gestrigen Sonntag im Iglinger Ortsteil Holzhausen bei Buchloe hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 23:15 Uhr bemerkten die Bewohner des Anwesens an der Hauptstraße einen Stromausfall. Bei der Erforschung einer möglichen Ursache stellten sie fest, dass in einem Heizraum in einem Nebengebäude Feuer ausgebrochen war.

Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 000 Euro.

Experten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben die Ermittlungen übernommen und den Brandort am heutigen Tage untersucht. Als Ursache für das Feuer ergaben sich erste Hinweise auf einen möglicherweise unsachgemäßen Umgang mit Asche.