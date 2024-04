BAAR-EBENHAUSEN, LKR. PFAFFENHOFEN A. D. ILM; In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Ortsteil Ebenhausen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten unter anderem einen vor dem Haus abgestellten PKW. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag (06.04.2024) auf Sonntag (07.04.2024) wurde zwischen 22:15 Uhr und 07:30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Auenstraße in Baar-Ebenhausen eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich über die Terrassentüre Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten das Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Neben Bargeld wurde unter anderem auch ein vor dem Haus abgestellter schwarzer Audi RS 6 mit einem zuvor aufgefundenen Originalschlüssel entwendet. Der Beuteschaden liegt im sechsstelligen Eurobereich.

Der oder die Täter konnten nach der Tatausführung unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0841/93430 zu melden.