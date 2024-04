ERLANGEN / SCHWEINFURT. (339) Am Samstagnachmittag (06.04.2024) ereignete sich ein Raubdelikt im Stadtgebiet Erlangen. In den frühen Sonntagmorgenstunden konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger in Schweinfurt festgenommen werden.



Gegen 16:30 Uhr waren zwei Frauen im Alter von 71 und 79 Jahren zu Fuß im Bereich der Paul-Gossen-Straße unterwegs. Dort kam ihnen ein zunächst unbekannter Radfahrer entgegen, welcher an den Frauen vorbeifuhr. Offenbar wendete der Unbekannte hinter den Frauen und fuhr von hinten auf die Frauen zu, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch stürzten alle Personen zu Boden.

Anschließend riss der Unbekannte eine Armbanduhr vom Handgelenk der 79-Jährigen und flüchtete in östliche Richtung. Eine Passantin verständigte nach dem Geschehen die Polizei. Dem Mann gelang, trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, unerkannt die Flucht.

Kurz nach Mitternacht fiel einem Sicherheitsdienstmitarbeiter des Ankerzentrums Schweinfurt ein Bewohner auf, welcher die Einfahrt der Gemeinschaftsunterkunft mit einem neuwertigen Rad passierte. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schweinfurt fand im Rahmen der darauffolgenden Kontrolle diverse Gegenstände auf, welche bei verschiedenen Diebstahlsdelikten entwendet wurden. Außerdem führte der Mann die Armbanduhr der 79-jährigen Frau aus Erlangen mit sich.

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen daraufhin fest. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes. Der Tatverdächtige wird nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

