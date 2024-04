548. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Au

Am Montag, 18.03.2024, gegen 11:20 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec auf der Gebsattelstraße in Richtung Franziskanerstraße. Vor ihm fuhr eine unbekannte Person, mit einem Fahrrad, in die gleiche Richtung.

Beim Überholvorgang touchierte eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München, mit dem rechten Außenspiegel ihres Opel Pkw, den Lenker des Pedelecs, wodurch der 60-Jährige stürzte. Er wurde hierbei schwer verletzt.

Der 60-Jährige und die 33-Jährige tauschten im weiteren Verlauf die Personalien aus. Ein Rettungsdienst und die Polizei wurden zum damaligen Zeitpunkt nicht hinzugezogen. Erst im Nachgang wurde der Verkehrsunfall bei der Polizei gemeldet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, insbesondere der Fahrradfahrer, welcher vom 60-Jährigen überholt wurde, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

549. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Unterföhring

Am Sonntag, 07.04.2024, gegen 13:45 Uhr, fuhr eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Staatsstraße 2340 in Richtung Föhringer Ring. Dort wendete sie trotz durchgezogener Linie (Zeichen 295), um im Anschluss in entgegengesetzte Richtung weiterzufahren.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Volvo Pkw auf der Staatsstraße 2340 in gleiche Richtung hinter der 31-Jährigen. Durch das Abbremsen und Wenden der 31-Jährigen konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Staatsstraße 2340 musste in südwestlicher Fahrtrichtung für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

550. Körperverletzungsdelikt – Bogenhausen

Am Sonntag, 07.04.2024, gegen 01:30 Uhr, begab sich ein 41-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland zu seiner 33-jährigen Ex-Lebensgefährtin mit Wohnsitz in München. Da er noch einen Schlüssel zur damals gemeinsamen Wohnung besaß, wollte der 41-Jährige Gegenstände in der Wohnung lagern. Die 33-Jährige war damit nicht einverstanden und drohte die Polizei hierüber zu verständigen.

Daraufhin schlug der 41-Jährige der 33-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Der 33-Jährigen gelang es, den 41-Jährigen aus der Wohnung auszusperren. Sie verständigte daraufhin den Polizeinotruf.

Der 41-Jährige konnte durch die eintreffenden Einsatzkräfte im Keller des Wohnhauses angetroffen werden. Zur weiteren Sachbearbeitung musste der 41-Jährige zu einer Polizeiinspektion gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand. Er wurde der Haftanstalt überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Der 41-Jährige wurde wegen der Körperverletzung und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikt) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

551. Pkw-Fahrer entzieht sich der Anhaltung – Thalkirchen

Am Samstag, 06.04.2024, gegen 02:15 Uhr, führten Beamte der Münchner Verkehrspolizeiinspektion Geschwindigkeitsüberwachungen im Brudermühltunnel durch. Im Zuge dessen konnte durch die Beamten ein Mercedes Pkw, welcher in Richtung Candidstraße fuhr, mit weit über 100 km/h bei erlaubten 60 km/h feststellen.

Anhalteversuche der Beamten mit Blaulicht und Martinshorn missachtete der Fahrer und setzte seine Fahrt ungeachtet fort.

An der Kreuzung Candidstraße und Grünwalder Straße missachtete der Mercedes-Fahrer das für ihn geltende Rotlicht und überfuhr die Kreuzung. Querende Pkw, welche Grünlicht hatten, mussten abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt fort und hielt dann selbständig in der Grünwalder Straße an. Der Mercedes-Fahrer, ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München, muss sich nun wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.

Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der häufigsten Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwerverletzten Verkehrsteilnehmern darstellt.

552. Vermisstenfall – Öffentlichkeitsfahndung – Sendling-Westpark

Seit heute Montag, 08.04.2024, wird aus Sendling-Westpark eine 86-Jährige vermisst. Sie wurde zuletzt in ihrer Wohnung in Sendling-Westpark gesehen. Seitdem ist sie jedoch spurlos verschwunden. Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte der Seniorin verliefen bislang ergebnislos. Fr. Ermair leidet unter Demenez, ist orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Die weitere Bearbeitung wurde darum vom Kommissariat 14 übernommen.

Beschreibung:

Weiblich, 167 cm, 65 kg, schulterlange wellige grau/weiße Haare

Sie müsste mit einer dunklen Jogginghose und einem weißen Shirt/Bluse bekleidet sein.

Sie führt einen schwarz-silbernen Rollator mit sich, welcher mit einem vorderen Korb, sowie einem Aufkleber der Fa. Samberger ausgestattet ist.

Zeugenaufruf:

Wer hat die 86-Jährige in der Zeit ab Montag, 08.04.2024, nach 00.00 Uhr gesehen?

Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter diesem Link ist auch das Foto der Seniorin gespeichert:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/065237/index.html

553. Einbruch in Doppelhaushälfte – Nymphenburg

Im Zeitraum von Donnerstag, 04.04.2024, 18:30 Uhr, bis Freitag, 05.04.2024, 08:15 Uhr, gelangten der oder die bislang unbekannten Täter unberechtigt auf das Grundstück einer Doppelhaushälfte in Nymphenburg.

Im Anschluss drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in das Haus ein. Im Inneren der Doppelhaushälfte wurden diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Die Täter entwendeten diverse Schmuckstücke und eine Goldmünzensammlung. Daraufhin konnten die Täter mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung flüchten.

Der Vermögensschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fuststraße, Volpinistraße und Hanfstaenglstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.