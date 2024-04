WEGSCHEID, LKR. PASSAU. Am Samstag (06.04.2024) erlag ein 64-Jähriger bei Waldarbeiten im Bereich Kailing nach einem Unfall seinen Verletzungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand begab sich der 64-jährige Mann am Samstagvormittag in ein Waldgrundstück um dort Arbeiten zu verrichten. Als er nicht mehr nach Hause kam, suchten ihn Angehörige und fanden den 64-Jährigen schließlich im oben genannten Waldgebiet. Er erlitt wohl durch einen Unfall schwere Verletzungen, denen er am noch vor Ort erlag. Sofort alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizei Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ist mit eingebunden.

