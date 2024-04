EGG AN DER GÜNZ. In den Nachmittagsstunden des 07.04.2024 beobachtete eine Zeugin, wie ein Pkw rasant über einen Feldweg fuhr und schließlich an einer T-Kreuzung geradeaus die Böschung hinab in einen Bach stürzte. Die Insassen flüchteten daraufhin von der Unfallörtlichkeit. Die Beamten stellten an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters ein Ehepaar fest, bei welchem es sich um die Insassen des Pkws handelte. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, der bei beiden einen Wert deutlich über der 1,1-Promille-Grenze ergab und ordneten eine Blutentnahme bei beiden an. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der 37-jährigen Ehefrau um die Fahrerin, welche zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. (PI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).