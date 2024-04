HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntagmittag im Verkaufsraum einer Tankstelle ein Feuer ausgebrochen. In die Löscharbeiten waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr eingebunden. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten drei Personen leichte Verletzungen.

Gegen 11:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Leistenstraße ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an der Verkaufstheke ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Höchberg und Waldbüttelbrunn waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Eine Person musste leichtverletzt mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei weitere Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Hauptstraße zunächst komplett gesperrt, anschließend konnte sie einspurig befahren werden. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.