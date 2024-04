WEILERSBACH, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte Täter verschafften sich am Samstagabend Zutritt zu einem Haus in Weilersbach und stahlen Schmuck. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Samstagabend, zwischen 17.45 Uhr und 23.15 Uhr, drangen die Diebe in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Weilersbach ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Schmuck im Gesamtwert von rund 500 Euro und flüchteten unerkannt. Bei dem Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.