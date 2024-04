539. Gefährliche Körperverletzung; eine Person schwer verletzt – Untersendling

Am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 20:00 Uhr, kam es zwischen einem 39-Jährigen, welcher in Begleitung einer 41-Jährigen war, und einem 42-Jährigen auf offener Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung. Alle Beteiligten haben einen Wohnsitz in München.

Während dieser Streitigkeit gab der 39-Jährige unter anderem rassistische Äußerungen gegenüber dem 42-Jährigen von sich.

Auf diese Streitigkeit wurden zwei bis drei bislang unbekannte männliche Täter aufmerksam und kamen deshalb zu dieser Situation hinzu. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den unbekannten Tätern, dem 39-Jährigen und der 41-Jährigen. Dabei wurde die 41-Jährige durch einen Faustschlag von einem der unbekannten Täter operationsbedürftig verletzt. Die unbekannten Täter ergriffen daraufhin die Flucht.

Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte daraufhin den Notruf der Münchner Polizei. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Die 41-Jährige wurde mit Verletzungen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, dunklere Hautfarbe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Krüner Straße, Fernpaßstraße und Ohlstadter Straße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

540. Politisch motivierte Schmierschriften – Laim

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 23:30 Uhr, entdeckte eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München an der Außenfassade ihres Anwesens eine politisch motivierte Schmierschrift.

Der Schriftzug mit antifaschistischem und anarchischem Inhalt wurde zuvor durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter in gelber Farbe aufgesprüht.

An der Hauswand entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 43 (politisch motivierte Kriminalität) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat vor dem 30.03.2024, gegen 23:30 Uhr, im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße, Vohburger Straße und Von-der-Pfordten-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

541. Betriebsunfall; eine Person verletzt – Kirchheim

Am Freitag, 05.04.2024, gegen 19:00 Uhr, befand sich ein 39-jähriger Mitarbeiter mit Wohnsitz in München im Lager eines Bekleidungshandels.

Er rangierte dort einen Elektro-Hochhubwagen und wollten diesen in einem der Gänge rückwärts abstellen. Hierbei übersah er einen bereits dort geparkten Elektro-Hochhubwagen. Noch während der Hubwagen des 39-Jährigen rückwärts rollte, stieg er von dem Trittbrett nach hinten ab und geriet mit dem Bein zwischen beide Hubwagen.

Bei dem Unfall wurde der 39-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

542. Rennradgruppe kommt zu Sturz; zwei Personen verletzt – Neuried

Am Samstag, 06.04.2024, gegen 15:30 Uhr, fuhr eine vierköpfige Rennradgruppe, bestehend aus einem 30-Jährigen, einem 43-Jährigen und zwei 25-Jährigen (alle mit Wohnsitz in München), auf der Olympiastraße (Staatsstraße 2065) in Neuried in Richtung München. Hierbei befand sich der 30-Jährige an erster Stelle. Der Rest der Gruppe fuhr sehr dicht hintereinander, um den Windschatteneffekt zu nutzen.

Ein 25-Jähriger, welcher direkt hinter dem 30-Jährigen fuhr, touchierte nach ersten Ermittlungen mit seinem Fahrrad das Fahrrad des vor ihm fahrenden 30-Jährigen.

Dadurch verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte über den Lenker nach vorne auf die Fahrbahn. Der hinter ihm fahrende 43-Jährige, konnte dem am Boden liegenden 25-Jährigen noch über den Grünstreifen ausweichen.

Der als letztes in der Reihe fahrende 25-Jährige konnte dem am Boden liegenden 25-Jährigen nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls zu Boden.

Beide 25-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt. Der zuerst gestürzte 25-Jährige musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Schaden an den Fahrrädern wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

543. Reiterin stürzt von Pferd; eine Person verletzt – Ismaning

Am Samstag, 06.04.2024, gegen 12:15 Uhr, ritt eine 15-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Erding auf ihrem Vollblüter auf der Senderstraße in Ismaning in Richtung der Moosstraße.

An der Einmündung zur Moosstraße bog sie nach links ab in Richtung Bruckmairstraße. Im vollen Galopp buckelte das Pferd zweimal, woraufhin die 15-Jährige nach vorne über das Pferd auf den Feldweg stürzte. Bei dem Sturz wurde sie verletzt und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

544. Größerer Polizeieinsatz – Moosach

Am Freitag, 05.04.2024, gegen 18:50 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei verständigt und darüber informiert, dass im Bereich eines Einkaufszentrums zwei Jugendliche gesichtet wurden, welche mit Waffen umherliefen. Es kam dabei zu keiner Bedrohungshandlungen gegenüber Unbeteiligten.

Sofort fuhren mehrere Streifen zur Tatörtlichkeit und konnten die beiden Jugendlichen nach kurzer Zeit antreffen. Es handelt sich hierbei um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in München und einen 15-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Bei beiden konnte jeweils eine Spielzeugpistole aufgefunden werden. Die Pistolen wurden sichergestellt und die beiden Jugendlichen bezüglich einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz angezeigt. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden beide vor Ort entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

545. Wohnungsbrand – Neuperlach

Am Sonntag, 07.04.2024, gegen 03:30 Uhr, wurde der integrierten Leitstelle der Brand einer Wohnung in Neuperlach gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung in dem achtstöckigen Gebäude in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses konnten sich alle ins Freie retten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Sechs Personen wurde bei dem Vorfall verletzt, wovon vier ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden mussten.

Die betroffene Wohnung brannte komplett aus und ist derzeit unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Hausfassade wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Eine Brandstiftung kann allerdings derzeit ausgeschlossen werden.

546. Brand einer Gartenhütte – Sendling

Am Samstag, 06.04.2024, gegen 12:00 Uhr, wurde der integrierten Leitstelle eine brennende Gartenhütte im Bereich der Martin-Behaim-Straße gemeldet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Gartenhütte brannte bei dem Vorfall komplett aus und der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen kann ein technischer Defekt eines Gerätes in der Gartenhütte nicht ausgeschlossen werden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

547. Terminhinweis: „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ – das Replaytheater spielt wieder

-Plakat

Die perfiden Betrugsmaschen von Trickdieben stellen gerade ältere Menschen vor immer wieder neue Herausforderungen.

Das Polizeipräsidium München veranstaltet in Kooperation mit dem Münchner Sicherheitsforum e.V. unter dem Motto „Vorsicht Trickbetrug“ zum wiederholten Male ein Präventionsprojekt, in dem das Engagement des Replaytheaters fortgeführt wird, das bereits mit dem „European Crime Prevention Award“ der EU ausgezeichnet wurde.

Direkt auf Seniorinnen und Senioren zugeschnitten, stellen die professionellen Theaterpädagogen in dem Stück „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ die vielen Gesichter des Trickbetrugs dar. Freiwillige werden sogar in das Spiel integriert und können am eigenen Leib erfahren, wie hinterhältig die Kriminellen vorgehen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben vor Ort die Möglichkeit, sich über geeignete Präventionsmöglichkeiten bei der Münchner Polizei zu informieren und können auch mit den Darstellern in den direkten Dialog treten.

Dank der finanziellen Unterstützung des Münchener Sicherheitsforums e.V. sind alle Veranstaltungen kostenlos.

Völlig altersunabhängig ist jeder herzlich eingeladen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte rechtzeitig bei der Polizei München unter Tel.:089/54332-131 an.

Die erste Veranstaltung der neuen Auftaktreihe findet am

Mittwoch, 10. April 2024, 15:30 Uhr (Einlass 15:00 Uhr)

im Pfarrheim St. Paul, St.-Pauls-Platz 8, 80336 München

statt.

Weitere Termine folgen. Die Münchner Polizei freut sich auf Ihren Besuch.