Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Einbruch am Samstag hat die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen im Grenzweg zwischen 10:00 Uhr und 21:00 Uhr. Die Täter gelangten über die Terrassen- und Balkontüre gewaltsam ins Haus und durchwühlten mehrere Räume. Der genaue Beuteschaden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.

Gleitschirm abgestürzt - Ermittlungen zur Unfallursache laufen

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen. Die Miltenberger Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Die Mitteilung über den Absturz des Gleitschirmfliegers ging gegen 13:30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Gleitschirmflieger nach Kreiselbewegungen in der Luft auf ein Privatgelände ab. Der Mann erlitt hierbei lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Polizeiinspektion Miltenberg übernommen. Ein sachkundiger Beamter versucht insbesondere die genaue Ursache für den Absturz zu klären.

Zeugen, die Beobachtungen oder ggf. Aufnahmen des Geschehens gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Einbruch in Schule - 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend beobachteten Zeugen wie ein zunächst Unbekannter in ein Schulgebäude im Weibersweg einstieg. Die Obernburger Polizei konnte den Mann vor Ort festnehmen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Am Samstagabend gegen 22:50 Uhr beobachteten zwei aufmerksame Zeugen, dass eine Person mehrfach über ein Fenster in das Gebäude der Josef-Anton-Rohe-Mittelschule einstieg. Die hinzugerufene Polizei konnte den 19-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Er hatte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft und mehrere Kupferbleche zum Abtransport bereitgelegt. Der Tatverdächtige wurde den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen unterzogen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

BAYERISCHER UNTERMAIN. Gleich 7 Fahrzeugführer haben die Dienststellen am Untermain im Laufe des Wochenendes aus dem Verkehr gezogen. Alle standen unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Die Polizei setzt weiterhin auf gezielte Kontrollen.

Aschaffenburg

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten die Beamten der Aschaffenburger Polizei kurz nach Mitternacht einen Pkw in der Obernauer Straße. Bei der Kontrolle fiel schnell auf, dass der 36-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In der Folge musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr unterzog eine Streife der Aschaffenburger Polizei in der Platanenallee einen Pkw einer Verkehrskontrolle. Der Atemalkoholtest bei dem 32-jährigen Fahrer ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Der Fahrer musste ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Obernburg

Am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer. In der Folge konnte der 36-Jährige durch eine Streifenbesatzung der Obernburger Polizei in der Frühlingstraße gestoppt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2 Promille. Dies hatte für ihn eine Blutentnahme zur Folge und die Beamten stellten seinen Fahrzeugschlüssel und Führerschein sicher.

Miltenberg

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr stürzte ein E-Bike-Fahrer in der Unteren-Walldürner-Straße und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von knapp über 2 Promille hatte für den Mann eine Blutentnahme zur Folge.

Großostheim

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam ein 76-Jähriger mit seinem Pkw an der Ringheimer Mühlstraße alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er beschädigte hierbei einen Bauzaun, einen Stromkasten und mehrere Warnbaken. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten der Mann wenig später gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest der hinzugerufenen Polizei ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Er muss sich nun in einem Strafverfahren aufgrund der Unfallflucht und einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Hösbach, OT. Rottenberg

Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Aschaffenburg unterzog in der Nacht auf Sonntag gegen 00:25 Uhr in der Feldkahler Straße einen Pkw einer Verkehrskontrolle. Bei dem 51-jährigen Fahrer war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von etwa 1,1 Promille. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Autobahn A3

Am Samstagabend gegen 18:10 Uhr wurde ein Kleintransporter, der auf der Autobahn A 3 in Richtung Nürnberg fuhr, an der Anschlussstelle Hösbach einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 25-jährigen Fahrer konnte die Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Aschaffenburg drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Daraufhin wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugführer müssen sich nun in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Freitagmorgen gegen 04:45 Uhr hat ein Unbekannter einen Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Schillerstraße aufgebrochen und Münzgeld entwendet.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Freitagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurden an einem grauen Opel Corsa beide Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug stand in der Glattbacher Straße am Fahrbahnrand.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Freitagvormittag, zwischen 06:30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in der Hafenrandstraße ein im Grünstreifen geparkter grauer Opel Crossland beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 18:15 Uhr, wurde in der Ludwigstraße ein E-Scooter der Marke Soflow samt Schloss entwendet. Der Roller war an einem Fahrradständer vor einem Spielwarengeschäft angekettet.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, wurde in der Kanzleistraße gegenüber des "Frankengrill" eine Weste samt Geldbeutel, die auf dem Fußweg lag, entwendet. Ein Anwohner hatte die Weste dort verloren und bei seiner Rückkehr nicht mehr aufgefunden. Eine Zeugin konnte die Mitnahme der Gegenstände durch einen bislang Unbekannten beobachten.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagnachmittag, zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr, wurde in der Beckerstraße ein am Fahrbahnrand geparkter goldener Opel Meriva bei einer Unfallflucht beschädigt.

ASCHAFFENBURG / ÖSTERREICHER KOLONIE. Am Samstag um 12:45 Uhr wurde ein geparkter Motorroller der Marke Piaggio in der Elsässer Straße bei einer Unfallflucht angefahren und fiel daraufhin um. Bei dem Verursacher könnte es sich um einen Pkw mit Anhänger handeln.

ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag ist es gegen 19:15 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Rothenbuch und Weibersbrunn zu einer Spiegelberührung im Gegenverkehr zwischen einem grauen Opel Corsa und einem noch unbekannten, silbernen Fahrzeug gekommen. Der Opel wurde dadurch beschädigt. Das unbekannte Auto ist anschließend davongefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG AM MAIN, OT. TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 06:45 Uhr und 15:15 Uhr, wurde in der Straße Albertwerkesiedlung ein rotes E-Bike der Marke Cube auf einem Firmenparkplatz entwendet.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum von Mittwoch, 16:00 Uhr bis Freitag, 09:30 Uhr, ist ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in die Josef-Anton-Rohe-Schule im Weibersweg eingedrungen und hat im Innenraum u.a. mehrere Kabel durchtrennt.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag hat ein Unbekannter in der Großwallstädter Straße einen Baum der Gemeinde gefällt und abtransportiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.