SCHNEIZLREUTH, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Samstagnachmittag, 6. April 2024, kam ein Motorradfahrer (26) auf der Bundesstraße 305 in einer Kurve von der Straße ab und überschlug sich mehrmals in der angrenzenden Wiese. Der junge Mann verstarb leider noch an der Unfallstelle. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt die Polizeiinspektion Bad Reichenhall in dem Fall.

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstag (06.04.2024) gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 305 im Bereich Unterjettenberg.

Ein 26-jähriger Mann aus Saalfelden (Salzburg / Österreich) fuhr zu dieser Zeit mit seinem Motorrad der Marke Honda auf der B 305 von Schneizlreuth kommend ich Richtung Ramsau. Der Motorradfahrer kam am Beginn einer langgezogenen Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, in der angrenzenden Wiese überschlug sich das Motorrad mit dem Fahrer mehrmals. Der 26-jährige Österreicher blieb leblos in der Wiese liegen und erlag leider noch vor Ort seinen erlittenen Verletzungen. An der Honda entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Neben Rettungsdienst und Notarzt war auch die Freiwillige Feuerwehr Schneizlreuth zur Verkehrslenkung vor Ort. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein nahmen Beamte der Polizeiinspektion Bad Reichenhall mit Unterstützung durch die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein den Verkehrsunfall auf. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wird als Unfallursache eine nicht angepasste Geschwindigkeit angenommen.