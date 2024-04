531. Raubdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Berg am Laim

Am Donnerstag, 04.04.2024, gegen 05:00 Uhr, befand sich eine 81-Jährige mit Wohnsitz in München als Fahrgast in der Trambahn der Linie 21 in Richtung St.-Veit-Straße.

Während der Fahrt wurde ihr von einer unbekannten männlichen Person auf die Schulter geschlagen und die über der Schulter hängende Handtasche entrissen. Anschließend stieg der Täter mit der Handtasche an der Haltestelle St.-Veit-Straße aus der Trambahn und flüchtete.

Die 81-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Sie begab sich sofort zum Trambahnfahrer, welcher direkt die Polizei über den Notruf 110 verständigte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger mit afghanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen, kontrolliert und vorläufig festgenommen werden.

Der 30-Jährige wird wegen des Raubdeliktes angezeigt und ist nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen worden.

Die vermeintliche Tatbeute konnte in Teilen sichergestellt werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

532. Einbruch in Wohnung – Freimann

Am Donnerstag, 04.04.2024, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Es wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

Als der 45-jährige Wohnungsinhaber zurückkehrte und den Einbruch bemerkte, verständigte er den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kieferngartenstraße, Burmesterstraße und Heidemannstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

533. Raubdelikt – Laim

Am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 17:50 Uhr, fanden Polizeibeamte einen 52-Jährigen in der Perhamerstraße auf dem Boden liegend vor.

Der 52-Jährige schilderte, dass er sich zuvor als Verkäufer in einem Geschäft für An- und Verkauf von Schmuck in der Innenstadt aufhielt. Nach eigenen Angaben sind ihm Personen vor dem Laden aufgefallen, welche sich verdächtig verhielten. Aus Angst packte er daraufhin mehrere Wertgegenstände aus dem Geschäft ein und entfernte sich mit seinem Pkw, BMW, blau.

Als der 52-Jährige sein Fahrzeug in der Perhamerstraße parkte, kamen zwei männliche Personen auf ihn zu. Anschließend wurde er von einem der Täter geschlagen, während der zweite Täter die Tasche, die zuvor aus dem Verkaufsgeschäft mitgenommen wurde, an sich nahm.

Die Wertgegenstände und die Höhe des Schadens kann bis Dato noch nicht beziffert werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 50 Jahre, ca. 200 cm groß, kräftige Statur, dunklere Hautfarbe, schwarze Haare; bekleidet mit dunkler Jacke

Täter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 160 cm groß, schmale Figur, helle Haut; bekleidet mit beiger Jacke, evtl. unterwegs mit einem blauen Audi.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Perhamerstraße, Von-der-Pfordten-Straße und Stöberlstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

534. Mehrere versuchte Einbrüche in Gebäudekomplex – Zamdorf

Am Donnerstag, 04.04.2024, gegen 08:00 Uhr, kam es zu versuchten Einbrüchen in mehrere Anwesen in Zamdorf.

Der unbekannte Täter versuchte hierbei gewaltsam die Zugangstüren zu öffnen, was in allen Fällen allerdings misslang.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, 175-180 cm groß, Drei-Tage-Bart, osteuropäische Erscheinung; trug eine schwarze Mütze, dunkle Jacke mit Kapuze, ein hellblaues T-Shirt, dunkelblaue Jogginghose und graue Sneaker; er hatte eine schwarze Umhängetasche dabei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lüderitzstraße, Ina-Seidel-Bogen und Eggenfeldener Straße (Zamdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

535. Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl – Untersendling

Am Mittwoch, 03.04.2024, gegen 12:00 Uhr, konnten zwei männliche Personen durch Anwohner dabei beobachtet werden, wie sie versuchten ein auf der Straße abgestelltes Fahrrad zu entwenden.

Als einer der Anwohner die zwei männlichen Personen ansprach, flüchteten beide von der Tatörtlichkeit. Anschließend wurde der Polizeinotruf verständigt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland durch Kräfte der Münchner Polizei festgenommen werden.

Der zweite Täter konnte unerkannt flüchten.

Der 37-jährige Tatverdächtige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Es wurde mittlerweile ein Haftbefehl durch einen Ermittlungsrichter erlassen.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

536. Terminhinweis: „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ – das Replaytheater spielt wieder

-Plakat

Die perfiden Betrugsmaschen von Trickdieben stellen gerade ältere Menschen vor immer wieder neue Herausforderungen.

Das Polizeipräsidium München veranstaltet in Kooperation mit dem Münchner Sicherheitsforum e.V. unter dem Motto „Vorsicht Trickbetrug“ zum wiederholten Male ein Präventionsprojekt, in dem das Engagement des Replaytheaters fortgeführt wird, das bereits mit dem „European Crime Prevention Award“ der EU ausgezeichnet wurde.

Direkt auf Seniorinnen und Senioren zugeschnitten, stellen die professionellen Theaterpädagogen in dem Stück „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ die vielen Gesichter des Trickbetrugs dar. Freiwillige werden sogar in das Spiel integriert und können am eigenen Leib erfahren, wie hinterhältig die Kriminellen vorgehen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben vor Ort die Möglichkeit, sich über geeignete Präventionsmöglichkeiten bei der Münchner Polizei zu informieren und können auch mit den Darstellern in den direkten Dialog treten.

Dank der finanziellen Unterstützung des Münchener Sicherheitsforums e.V. sind alle Veranstaltungen kostenlos.

Völlig altersunabhängig ist jeder herzlich eingeladen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte rechtzeitig bei der Polizei München unter Tel.:089/54332-131 an.

Die erste Veranstaltung der neuen Auftaktreihe findet am

Mittwoch, 10. April 2024, 15:30 Uhr (Einlass 15:00 Uhr)

im Pfarrheim St. Paul, St.-Pauls-Platz 8, 80336 München

statt.

Weitere Termine folgen. Die Münchner Polizei freut sich auf Ihren Besuch.