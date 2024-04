ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Am Freitagnachmittag hat ein Häftling dem Sachstand nach die Matratze in seiner Zelle in Brand gesetzt. Er zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch Justizmitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt.

Dem Sachstand nach löste gegen 13:00 Uhr ein Feuermelder in einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt im Hasenhägweg aus. Justizbeamte öffneten daraufhin die Zellentüre, evakuierten den Insassen aus dem verqualmten Raum und löschten den Brand. Der 21-jährige Häftling wurde durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Justizvollzugsbeamte wurden ebenfalls hinsichtlich einer möglichen Rauchgasinhalation vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die örtlichen Feuerwehren waren ebenfalls mit circa 50 Mann im Einsatz, sowie mehrere Streifenbesatzungen der Polizei.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zu Motiv und Hintergründen der Tat. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich nach ersten Einschätzungen auf die abgebrannte Matratze.