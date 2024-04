SCHWARZENFELD, LKR. SCHWANDORF. Am 27. März wurde der Polizei ein Callcenter-Betrug bekannt, bei dem eine Seniorin aus Schwarzenfeld durch einen falschen Polizeibeamten getäuscht wurde und im Zuge dessen mehrere tausend Euro an einen Abholer übergab. Nun konnte die Kriminalpolizeiinspektion Amberg einen 34-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen.

Wie bereits am 28. März durch die Polizei berichtet, kam es vergangene Woche in Schwarzenfeld zu einem Betrugsfall. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeiten und einem entscheidenden Hinweis aus der Nachbarschaft, erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen deutsch-russischen 34-Jährigen aus dem Landkreis Schwandorf. Am Mittwoch, 03. April nahmen Polizeibeamte der Kriminalpolizeiinspektion Amberg den Mann, der zumindest als Abholer fungierte, an seiner Wohnanschrift fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnte ein Teil des Geldes der geschädigten Dame aufgefunden werden.

Der 34-Jährige wurde am 04. April dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Die Ermittlungen zu möglichen Komplizen und Hintermännern werden weiter durch die KPI Amberg geführt.