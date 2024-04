VELBURG, LKR NEUMARKT I.D.OPF. Bei einer Baustelle in der Nähe der Krondorfbrücke bei Velburg kam es am Mittwochabend zum Aufbruch eines Baucontainers. Ein Bauarbeiter störte die drei bisher unbekannten Täter bei der Tatausführung, welche daraufhin die Flucht ergriffen.

Am Mittwoch, 03. März bemerkte ein 43-jähriger Bauarbeiter am späten Abend an der Brückenbaustelle drei verdächtige Personen, die sich an einem der dortigen Anhänger zu schafften machten. Auf Ansprache des Bauarbeiters hin, ergriffen die drei männlichen Personen die Flucht und entfernten sich fußläufig von der Tatörtlichkeit. Als der Bauarbeiter feststellte, dass die Scheibe eines Kleintransporters eingeschlagen und dieser durchwühlt worden war, verständigte dieser die Polizei.

Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte durch die eingesetzten Polizeistreifen keiner der drei Tatverdächtigen mehr festgestellt werden.

Die drei bisher unbekannten Täter brachen zuvor einen Baucontainer und eine mobile Tankanlage auf und entwendeten daraus sowohl diverse Werkzeuge und Baumaschinen, als auch Kraftstoff. Augenscheinlich stellten die drei Unbekannten die Tatbeute in Kanistern und Müllsäcken zum Abtransport bereit. Hierbei wurden sie schließlich durch den Bauarbeiter frühzeitig gestört.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungsarbeit übernommen und bittet Zeugen, die in der Nähe der Talbrücke Krondorf verdächtige Person oder Fahrzeuge beobachten konnten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 zu melden.