0677 – Rucksack entwendet

Aichach – Am gestrigen Donnerstag (04.04.2024) griff ein 37-Jähriger offenbar eine 30-Jährige und einen 31-Jährigen in der Franz-Beck-Straße an und entwendete dabei einen Rucksack.

Gegen 20.00 Uhr waren die 30-Jährige und der 31-Jährige in der Franz-Beck-Straße unterwegs. Hierbei griff der 37-Jährige die beiden offenbar unvermittelt an, wodurch beide zu Boden stürzten. Im weiteren Verlauf bedrohte er den 31-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge und entwendete den Rucksack der Frau. Anschließend flüchtete der 37-Jährige in unbekannte Richtung. Die 30-Jährige und der 31-Jährige wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 37-Jährigen, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief negativ.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beteiligten Personen. Die näheren Hintergründe zur Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0678 – Unerlaubte Tram-Fahrt

Stadtbergen – Am gestrigen Donnerstag (04.04.2024) fuhr ein 12-Jähriger unerlaubt auf der Kupplung einer Straßenbahn mit.

Gegen 17.30 Uhr stellte sich ein 12-Jähriger auf die hintere Kupplung der Straßenbahn und fuhr von der Haltestelle „Stadtbergen“ bis „Elias-Holl-Straße“ mit. An der Haltestelle „Stadtberger Hof“ konnte der 12-Jährige von einem Passanten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden.

Der 12-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Mutter übergeben.

0679 – Verkehrskontrolle mit Sicherstellung

Autobahn A8 / AS Friedberg / FR München – Am gestrigen Donnerstagabend (04.04.2024) kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Augsburg einen 27-jährigen Autofahrer auf der Autobahn A8.

Die Beamten stellten dabei im Auto ein Fahrrad fest, welches in Düsseldorf entwendet wurde. Die Polizeibeamten stellten das Fahrrad sicher. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.