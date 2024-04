Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Nach dem gestrigen Polizeieinsatz in Bamberg wurde nun ein Unterbringungsbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen.

Gestern kam es in der Bamberger Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 36-jähriger deutscher Tatverdächtiger soll eine Bewohnerin eines Pflegeheimes mit einer Schere bedroht haben.Er konnte durch mehrere Einsatzkräfte der Bamberger Polizeidienststellen überwältigt werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt.Bei den weiteren Ermittlungen konnte ein Tatzusammenhang zu einem Diebstahl von Büromaterial aus einer in der Nähe befindlichen Bankfiliale hergestellt werden.Der Mann wurde heute einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ dieser einen Unterbringungsbefehl gegen den 36-Jährigen. Er befindet sich nun in einer psychiatrischen Einrichtung.