MOOSTHENNING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Donnerstag (04.04.2024) wurde ein Tresor in einem Waldstück bei Dornwang gefunden. Die Kriminalpolizei Landshut bittet nun um Hinweise.

Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass bei Forstarbeiten in einem Waldstück zwischen Dornwang und Buchreith ein Tresor aufgefunden wurde. Im Zeitraum zwischen 16.15 und 18.15 Uhr wurde der Tresor wohl in dem Waldstück abgelegt. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen, es ist nicht auszuschließen, dass der Tresor im Zusammenhang mit einer Straftat steht. Der Tresor ist verschlossen und ist etwa 120cm hoch, ca. 50cm breit und ca. 60cm tief. Ob sich ein Inhalt darin befindet ist bisher nicht bekannt.

Zeugenaufruf

Wer hat am Donnerstag ungewöhnliche Beobachtungen (Personen/Fahrzeuge) gemacht im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Bereich Dornwang/Moosthenning?

Wer kann Angaben zur Herkunft des Tresors machen?

Wer kennt den Eigentümer des Tresors?

Zeugenhinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter der 0871/9252-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Veröffentlicht: 05.04.2024, 12.38 Uhr