AINRING, OT MITTERFELDEN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Aufgrund des Verdachts auf einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Ainring-Mitterfelden mit der Bedrohung einer Angestellten ermittelte die Kriminalpolizei Traunstein in dem Fall. Nur einen Tag nach der Tat konnte ein 40 Jahre alter und dringend tatverdächtiger Mann festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde er am gestrigen Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Ein zunächst Unbekannter soll in der Zeit vor Dienstagmorgen (02.04.2024) gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft in der Salzburger Straße in Ainring-MItterfelden eingedrungen sein, indem er mit einem Gullideckel ein Fenster eingeworfen hatte. Als eine Angestellte am Dienstagmorgen in das Geschäft gekommen war, soll sich der Täter unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen vom vergangenen Samstag aushändigen lassen und damit, sowie mit entwendeten Zigaretten, den Supermarkt verlassen haben.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahmen die Ermittler des Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Untersuchungen in dem Fall. Nur einen Tag nach der Tat gelang der schnelle Ermittlungserfolg: Am Mittwochnachmittag, 3. April 2024, nahmen die Kripo-Beamten in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Freilassing und Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunstein einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest. Entscheidend war dabei ein Zeugenhinweis, der nach der Veröffentlichung des Falles in den Medien eingegangen war.

Der Mann, der in der Region wohnhaft ist und bereits in der Vergangenheit mehrfach durch die Begehung von Straftaten auffiel, wurde am gestrigen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft unter dem Tatvorwurf insbesondere der räuberischen Erpressung dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter bestätigte den staatsanwaltschaftlichen Antrag und erließ einen Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde im Anschluss unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.