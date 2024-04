Verkehrskontrolle auf A3 - 34-Jähriger muss sich für Vielzahl von Straftaten verantworten

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei hatte mit der Kontrolle eines VW Golfs am Donnerstag den richtigen Riecher. Der Fahrer muss sich nun gleich wegen mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten.

Der Mann war mit seinem Pkw, gegen 16:00 Uhr, auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. An der Anschlussstelle Weibersbrunn wurde er von der Streife der Verkehrspolizei für die anschließende Verkehrskontrolle angehalten.

Bereits zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Zudem konnten bei dem Autofahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest verlief positiv auf Amphetamin. Dieser hatte für ihn eine Blutentnahme zur Folge. Die Beamten fanden bei dem Mann auch eine geringe Menge des Betäubungsmittels.

Die Autoschlüssel stellten die Polizisten in der Folge sicher. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

Nach Unfall - Unbekannter Radfahrer als Zeuge gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Die Polizei sucht zur Rekonstruktion eines Unfalls mit Sachschaden von vergangener Woche einen noch unbekannten Zeugen, der mit einem Rad unterwegs war.

Der Unfall hatte sich zwischen den beiden Pkw bereits am Mittwoch, den 27. März gegen kurz nach 12:00 Uhr ereignet. Eine 37-Jährige war mit ihrem BMW auf der Kreisstraße AB 22 aus Richtung Krämersgrund kommend unterwegs. Ein 83-jähriger Mann kam zur gleichen Zeit mit einem Renault Kangoo aus dem Lufthofweg und wollte nach links in die Kreisstraße einbiegen. Im Kreuzungsbereich ist es schließlich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen.

Die Polizei Aschaffenburg hat inzwischen den Unfall aufgenommen und sucht nach einem möglichen Zeugen, um das Geschehen rekonstruieren zu können. Dabei handelt es sich um einen Radfahrer der zur fraglichen Zeit in dem Bereich unterwegs gewesen war.

Hinweise nehmen die Unfallermittler unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.





Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, wurde die Scheibe eines 3-Tonnen-Baggers eingeworfen. Das Fahrzeug befindet sich aufgrund Bauarbeiten in der Bahnhofstraße.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 17:30 Uhr, wurde ein blauer Opel Adam am linken Außenspiegel beschädigt. Das Auto war in der Spessartstraße im Bereich der 10er Hausnummern geparkt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.



ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag ist es gegen 19:30 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Rothenbuch und Weibersbrunn zu einer Spiegelberührung im Gegenverkehr zwischen einem 3er BMW und einem noch unbekannten Fahrzeug gekommen. Der BMW wurde dadurch beschädigt. Das unbekannte Auto ist anschließend davongefahren.



STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag hat ein unbekanntes Fahrzeug eine Mauer in der Maingasse beschädigt. Der Unfall muss sich zwischen 11:30 Uhr und 15:15 Uhr ereignet haben.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag wurde zwischen 10:45 Uhr und 12:50 Uhr ein silberner Mercedes auf dem Kauflandparkplatz in der Würzburger Straße angefahren und beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

NIEDERNBERG, LKR. MILTENEBERG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 22:30 Uhr und 08:30 Uhr, haben Unbekannte zwei Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle "Am Knückel" aufgebrochen und Münzgeld entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.