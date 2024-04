0660 – Sekundenschlaf

Bergheim – Am gestrigen Mittwoch (03.04.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Goldwiesenstraße. Ein 19-jähriger Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 15.30 Uhr war der 19-Jährige in westliche Richtung unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge kam er aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei geriet das Auto in Brand. Der 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde von Zeugen vom Auto weggetragen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 19-Jährigen.

0661 – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Innenstadt – Am heutigen Donnerstag (04.04.2024) war ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Lechhauser Straße unterwegs.

Gegen 02.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-Jährigen.

Innenstadt – Am heutigen Donnerstag (04.04.2024) war ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Pilgerhausstraße unterwegs.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

0662 - Sachbeschädigungen

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (02.04.2024), 18.00 Uhr bis Mittwoch (03.04.2024), 08.30 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen geparkten VW in der Königsberger Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Hochzoll – Am gestrigen Mittwoch (03.04.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Haustüre in der Karwendelstaße.

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.15 Uhr beschädigten der oder die Unbekannten einen Scheibeneinsatz der Haustüre. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0663 – Auto beschädigt

Haunstetten - Im Zeitraum von Dienstag (02.04.2024), 18.00 Uhr bis Mittwoch (03.04.2024), 05.00 Uhr zerkratzte eine bislang unbekannte Person zwei Autos in der Brunostraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0664 – Polizeibeamte bedroht

Innenstadt – Am heutigen Donnerstag (04.04.2024) beleidigte und bedrohte ein alkoholisierter 21-Jähriger Einsatzkräfte in der Peutingerstraße.

Gegen 05.00 Uhr beleidigte der 21-Jährige Einsatzkräfte während der Streifenfahrt und entzog sich zunächst einer Kontrolle. Die Streife stoppte den Mann aber wenig später im Nahbereich. Hierbei zeigte sich der Mann weiter äußerst aggressiv und bedrohte die Einsatzkräfte. Bei der Fesselung leistete der Mann Widerstand und beleidigte die Beamten.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung gegen den 21-Jährigen.

0665 – Alkoholisiert unterwegs

Innenstadt – Am heutigen Donnerstag (04.04.2024) war ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert am Königsplatz unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 21-Jährigen.

0666 – E-Scooter-Fahrt unter Alkohol verhindert

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (03.04.2024), 23.30 Uhr verhinderten Polizeibeamte, dass ein 17-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter fährt.

Die Beamten beobachteten den 17-Jährigen, wie er augenscheinlich alkoholisiert versuchte auf einen E-Scooter zu steigen. Die Polizeibeamten stoppten den 17-Jährigen vor der Fahrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.