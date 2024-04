Dieb auf frischer Tat beobachtet - Polizei klärt weiteren Diebstahl

COLLENBERG, OT KIRSCHFURT, LKR. MILTENBERG. Ein Gartengrundstückbesitzer verständigte am Dienstagnachmittag die Miltenberger Polizei, nachdem er einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat erwischt hatte. Den Beamten gelang es dadurch weitere Taten zu klären.

Gegen 14:15 Uhr bemerkte der Grundstücksbesitzer, dass sich eine ihm unbekannte Person unberechtigt auf seinem Gartengrundstück "Im Sand" befand und offensichtlich Zugang zu der dortigen Gartenhütte verschafft hatte. Er hielt den Eindringling fest und verständigte in der Folge die Polizei.

Die Beamten fanden in dem aktuellen Fall zwar kein Diebesgut bei dem 72-jährigen festgenommenen. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg beantragte jedoch beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Landkreisbewohners. Dort fanden die Polizisten schließlich Diebesgut von einem benachbarten Grundstück und stellten die Beweismittel sicher.

Der 72-Jährige muss sich nun nicht nur wegen versuchten Diebstahls sondern auch wegen der weiteren Diebstahlsdelikte verantworten.

Unfall auf A3 - Hubschrauber im Einsatz - Vollsperrung und Stau als Folge

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwochmorgen ist es auf der A3 in Fahrtrichtung Süden zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Eine Frau wurde dabei verletzt und vorsorglich in eine Klinik geflogen.

Gegen 07:30 Uhr hatte dem Sachstand nach die 26-jährige Fahrerin eines Toyotas beim Überholen eines Sattelzugs einen auf der mittleren Fahrspur fahrenden Audi übersehen, an dessen Steuer eine 72-Jährige saß. In der Folge ist es zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen. Beide Autofahrerinnen konnten ihre Pkw noch auf dem Standstreifen abstellen und die Polizei verständigen.

Nachdem die 26-Jährige über Schmerzen an der Wirbelsäule klagte und sie notärztlich untersucht worden war, wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber zum Transport der Verletzten angefordert. Die Audi-Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Infolge des Hubschraubereinsatzes musste die Verkehrspolizei die Fahrbahn kurzzeitig voll sperren, sodass es im Berufsverkehr zu Rückstau gekommen ist.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits zwischen dem 27. März, 16:00 Uhr, und dem 29. März, 18:00 Uhr, wurde in der Schaafheimer Straße eine Hausfassade mit einer roten Farbe auf einer Fläche von über einem Quadratmeter besprüht. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt wegen Sachbeschädigung.

BESSENEBACH, OT OBERBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 28. März, 16:10 Uhr, und dem 03. April, 13:40 Uhr, wurde ein blauer Audi bei einer Unfallflucht an der Frontstoßstange beschädigt. Der Pkw stand in der Zeit in der Lärchenstraße.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag wurde ein Gartenzaun im Bereich der einstelligen Hausnummern in der Aschaffenburger Straße offensichtlich mutwillig beschädigt.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Freitag, dem 29. März, und Mittwoch, dem 03. April, wurde ein silbernes Herrenrad der Marke Simplon gestohlen. Das Rad war an ein Metallgeländer im Bereich der 10er Hausnummern angekettet.

HÖSBACH, OT ROTTENBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben zwischen Dienstag, 10:30 Uhr, und Mittwoch, 10:30 Uhr, auf dem Wandervereinsgelände diverse Gegenstände beschädigt. Unter anderem wurden Fenster mit Steinen beworfen, die dadurch zu Bruch gegangen sind.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde zwischen 09:00 Uhr und 14:25 Uhr die Hausfassade und das Gaststättenschild eines Gebäudes in der Bahnhofstraße von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizei vermutet aufgrund des Schadensbildes ein Lkw-artiges Fahrzeug als Verursacher und ermittelt wegen Unfallflucht.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr ein schwarzer Seat Leon auf dem ALDI-Parkplatz im Seeweg angefahren und beschädigt, während die Besitzerin einkaufen war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.