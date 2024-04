522. Brandfall – Au-Haidhausen

Am Donnerstag, 04.04.2024, wurde die Münchner Polizei gegen 03:40 Uhr über den Polizei-Notruf 110 aufgrund eines Brandes von vier Baustellenfahrzeugen im Bereich des Meilerwegs (Grünanlage südlich des Maximilianeums) verständigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere hunderttausend Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Die Münchner Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich Meilerweg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte), Tel. 089/63007-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

523. Schwere Diebstähle von Juwelen, Uhren und Gold; fünf Tatverdächtige festgenommen – Stadtgebiet München

Bereits im Juni 2022 kam es im Stadtgebiet München zu einer Häufung von Paketdiebstählen aus Lieferfahrzeugen. Hierbei hatten es die bis dato unbekannten Täter während eines mehrtägigen Aufenthaltes in vier Fällen auf die in Transportfahrzeugen beförderten Pakete mit Juwelen, Uhren und Gold von Edelmetall vertreibenden Firmen abgesehen. Der entstandene Schaden belief sich damals auf fast eine Viertelmillion Euro.

Im schadensträchtigsten Fall, am Donnerstag, dem 09.06.2022, entwendeten die Täter Pakete mit Edelmetallen eines Großgoldhändlers in München. In den entwendeten Paketen befanden sich eine größere Anzahl an Goldmünzen im Gesamtwert von über 170.000 Euro.

Die Täter konnten in allen vier Fällen unerkannt mit der Tatbeute entkommen, da die Taten erst im Nachhinein bemerkt und zur Anzeige gebracht wurden.

Das Kommissariat 51 (Bandenkriminalität) wurde damals mit den Ermittlungen beauftragt.

Am Dienstag, dem 28.02.2023, gegen 15:40 Uhr, kam es in der Landsberger Straße zu einer ähnlich gelagerten Tat, bei der aus einem Paketlieferfahrzeug, während der Anlieferung bei einem Edelmetallhändler, erneut diverse Pakete entwendet worden waren. In den Paketen befanden sich Uhren im Wert von rund 170.000,- Euro. In diesem Fall kam es zur Festnahme eines 62-jährigen Ecuadorianers und 43-jährigen Spaniers, beide ohne feste Wohnsitze im Bundesgebiet. Sie befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Aufgrund der bis dato erlangten Erkenntnisse waren die Festgenommenen auch für die Taten im Jahr 2022 mitverantwortlich. Mittlerweile konnte die Kriminalpolizei weitere Mittäter identifizieren. Hierbei handelt es sich um einen 39-Jährigen und eine 58-Jährige (beides chilenische Staatsangehörige), sowie einen 43-jährigen Ecuadorianer. Alle sind ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Es besteht der Verdacht, dass sie ebenso an den Taten im Jahr 2022 beteiligt waren.

Nach dem 39-Jährigen und der 58-Jährigen wurde aufgrund eines durch die Schweiz erlassenen internationalen Haftbefehls wegen einer ähnlichen Tat im Ausland europaweit gefahndet. Beide wurden im Januar 2023 in Paris (Frankreich) festgenommen und zunächst in die Schweiz ausgeliefert. Eine Auslieferung aus der Schweiz nach Deutschland wurde mittlerweile durch die Staatsanwaltschaft München I beantragt.

Der 43-jährige Ecuadorianer wurde erst kürzlich, am Dienstag, 23.01.2024, bei einer gemeinsamen Durchsuchungs- und Festnahmeaktion der spanischen Polizei „Policia National“, mit Unterstützung der Münchner Ermittler und der Staatsanwaltschaft München I, in der Nähe von Barcelona in Spanien festgenommen. Hierbei konnte Diebesgut und Beweismittel aus den Taten in München aufgefunden werden.

Bei den mittlerweile fünf festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich mutmaßlich um Mitglieder einer europaweit agierenden Bande, welche gezielt zur Begehung von Straftaten nach München gereist ist.

Ähnlich gelagerte Fälle, sowohl im In- und Ausland, für die die Tatverdächtigen in Frage kommen, werden vom Kommissariat 51 geprüft.

524. Staatsschutzrelevantes Delikt – Haidhausen

Am Montag, 01.04.2024, gegen 02:30 Uhr, befanden sich drei Frauen (19, 22 und 26 Jahre mit Wohnsitzen im Landkreis Fürstenfeldbruck und Salzburg / Österreich) als Fußgängerinnen am Rosenheimer Platz. Dort trafen sie zufällig auf einen 42-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Im Vorbeigehen nahmen die Frauen antisemitische Äußerungen und die Verwendung einer oder mehrerer nationalsozialistischer Grußformen durch den 42-Jährigen wahr.

Die drei Frauen wandten sich im Anschluss an eine zufällig vorbeikommende Streife der Bundespolizei und schilderten dort den Vorfall.

Der 42-jährige Tatverdächtige wurde im Nachgang durch die hinzugerufene Münchner Polizei zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion verbracht.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 42-jährige Tatverdächtige wieder entlassen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

525. Größerer Polizeieinsatz – Bogenhausen

Am Mittwoch, 03.04.2024, gegen 09:20 Uhr, rief eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München beim Notruf der Polizei an. Sie teilte mit, dass sie im Bereich einer Grünanlage von einer 53-Jährigen mit Wohnsitz in München zuvor grundlos beleidigt worden war. Die 53-Jährige hatte weiter ein Küchenmesser hervorgezogen und Stichbewegungen in Richtung der 30-Jährigen gemacht. Daraufhin war die 30-Jährige nach Hause gelaufen. Sie blieb dabei unverletzt.

Mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei trafen kurze Zeit später an der Örtlichkeit ein. Im Rahmen der Fahndung nach der 53-jährigen Tatverdächtigen konnte diese in der angrenzenden Parkanlage aufgrund der Beschreibung erkannt werden.

Die 53-jährige Münchnerin wurde von den Polizeibeamten zum Ablegen des Messers aufgefordert und ließ sich im Anschluss widerstandslos festnehmen.

Nachdem die Tatverdächtige psychisch auffällig wirkte, wurde sie in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung übernommen.

526. Versammlung – Lehel

Am Mittwoch, 03.04.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es im Bereich der Staatskanzlei zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer nicht angemeldeten Versammlung. Hierbei waren im rückwärtigen Bereich der Staatskanzlei zwei Personen auf die dortigen Fahnenmasten geklettert und hatten dort ein Banner angebracht.

Der wiederholten Aufforderung die Fahnenmasten herunterzuklettern und sich zu einer anderen Örtlichkeit zu begeben, kamen die beiden Personen nicht nach. Daraufhin wurde die Versammlung aufgelöst und die beiden Personen durch speziell geschulte Polizeikräfte gesichert zu Boden gebracht. Hierbei widersetzten sie sich den polizeilichen Maßnahmen.

Gegen beide Personen wurden Anzeigen unter anderem wegen Verstöße nach dem Versammlungsgesetz, Hausfriedensbruch sowie Widerstand gegen Vollzugsbeamte erstattet. Die beiden Personen wurden nach Feststellung ihrer Identität wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei.

527. Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum; eine Person verletzt – Unterhaching

Am Mittwoch 03.04.2024, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Nissan auf der Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Unterhaching. Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in das Straßenbegleitgrün und stieß dort frontal gegen einen Baum.

Der 40-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Albert-Schweitzer- Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt. Es kam dabei zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

528. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Westend

Am Mittwoch, 03.04.2024, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Pkw Opel auf der Westendstraße südwestlich in Richtung Tübinger Straße. Zeitgleich fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW ebenfalls auf der Westendstraße in entgegengesetzter Richtung. Mit im Fahrzeug befand sich ein 72-jähriger Beifahrer.

An der Kreuzung zur Tübinger Straße wollte der 21-Jährige nach links in diese abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Pkw des 21-Jährigen mit dem Pkw des 27-Jährigen. Durch die Kollision geriet der Pkw des 21-Jährigen ins Schleudern und kippte auf die linke Fahrzeugseite, auf welcher das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam.

Der 27-Jährige und der Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige wurde nicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Tübinger Straße wurde während der Verkehrsunfallaufnahme für eineinhalb Stunden teilweise vollständig gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

529. Auffahrunfall zwischen Kraftomnibus und Pkw; zwei Personen verletzt – Feldkirchen

Am Mittwoch, 03.04.2024, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Kia die Hohenlindner Straße. Mit im Fahrzeug befand sich eine 71-Jährige als Beifahrerin. An der Kreuzung zur Weißenfelder Straße wollte er in diese links einbiegen. Verkehrsbedingt bremste der 73-Jährige hierbei bis zum Stillstand ab.

Ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München befand sich zu diesem Zeitpunkt als Fahrer eines Kraftomnibusses MAN, ohne Fahrgäste, hinter dem Pkw des 72-Jährigen und fuhr auf dessen Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der Kraftomnibus nach rechts abgelenkt und stieß mit der Fahrzeugfront gegen einen, neben der Fahrbahn befindlichen Baum.

Durch den Unfall wurde der 73-Jährige und die 71-jährige Beifahrerin verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge sowie der Baum wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

530. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Planegg

Am Mittwoch, 03.04.2024, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Pkw Renault die Bahnhofstraße und wollte diese an der Kreuzung zur Pasinger Straße geradeaus überqueren. Mit im Fahrzeug befand sich ein 53-jähriger Beifahrer. Die Bahnhofstraße ist mit dem Verkehrszeichen „Zone 6“ (Stoppschild) versehen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Pkw Seat die Pasinger Straße und wollte diese an der Kreuzung geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 50-Jährige sowie der 53-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.