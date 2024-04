NÜRNBERG. (326) Am Freitagabend (05.04.2024) findet in der Nürnberger Innenstadt und Südstadt eine mobile Versammlung statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.



Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 21.00 Uhr ist folgende Wegstrecke betroffen:

Opernhaus – Frauentorgraben in östliche Richtung – Hauptbahnhof – Bahnhofsplatz – Frauentorgraben in westl. Richtung – Lessingstraße – Tafelfeldstraße – Bogenstraße – Karl-Bröger- Straße – Aufseßplatz – Wiesenstraße – Siebenkeesstraße (kurze Zwischenkundgebung) – Landgrabenstraße – Wölckernstraße – Pillenreutherstraße in nördl. Richtung – Aufseßplatz (Zwischenkundgebung) – Pillenreutherstraße zurück in südl. Richtung – Wölckernstraße – Allersberger Straße – Köhnstraße – Marienstraße – Lorenzer Straße – Theatergasse – Königstraße – An der Mauthalle (Zwischenkundgebung) – Pfannenschmiedsgasse (Zwischenkundgebung) – Hallplatz – Kornmarkt – Dr. Kurt-Schumacher-Straße – Färberstraße (Ecke Frauentorgraben Zwischenkundgebung) – Frauentorgraben – Am Plärrer – südl. Fürther-Straße – Fürther Straße – Hasstraße – Adam-Klein-Straße – Fürther Straße (Zwischenkundgebung Höhe ehemaliges Quelleareal) – Kooperationsgässchen (ehemals AEG Gelände)

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es im Bereich der Wegstrecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten den Versammlungsbereich weiträumig zu umfahren.



