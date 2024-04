MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Mittwochnachmittag, 3. April 2024, kam es auf der Bundesstraße 2 zu einem folgenschweren Unfall, bei welchem eine 72-jährige Frau tödliche Verletzungen erlitt. Drei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Am Mittwoch, den 3. April 2024, ereignete sich gegen 16.11 Uhr auf der Bundesstraße 2 im Gemeindebereich von Mittenwald ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Dame aus Österreich fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Süden. Mit im Auto befanden sich ein 97-jähriger Beifahrer und eine 70-jährige Mitfahrerin. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Pkw eines 40-Jährigen aus Zusmarshausen. Beide Fahrzeuge wurden an den Fahrbahnrand geschleudert und kamen dort zum Stehen. Der Unfall wurde durch mehrere unbeteiligte Zeugen beobachtet.

Durch den Zusammenprall wurde die 72-jährige Dame schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer und die Mitfahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken verbracht. Der ebenfalls schwer verletzte 40-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht.

Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30 000,- Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 2 musste für mehrere Stunden im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Die Straße wurde gegen 21.30 Uhr durch die Straßenmeisterei wieder freigegeben.

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben. Neben sechs Polizeistreifen waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mittenwald, sowie zahlreiche Rettungskräfte vor Ort.