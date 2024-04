EBERN, LKR. HAßBERGE. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Brand mehrerer Holzstapel an einem Sägewerk. Die Feuerwehr konnte die Flammen ablöschen. Die Kripo Schweinfurt ermittelt wegen Brandstiftung und hofft auf Zeugenhinweise.



Gegen 16:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in der Mühlstraße ein. Die örtlichen Feuerwehren aus Ebern, Eichelberg, Heubach, Rentweinsdorf, Reutersbrunn und die Werksfeuerwehr konnten die Flammen schnell ablöschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 10.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen. Den ersten Erkenntnissen nach gehen die Beamten von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter 09721/202-1731 zu melden.