RUHSTORF A.D.ROTT, LKR. ROTTAL-INN. Gestern Nachmittag (02.04.2024) konnten Schleierfahnder im Rahmen einer Kontrolle an der A3 diversen Schmuck, Bargeld und ein Dutzend Goldmünzen sicherstellen.

Die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten den Renault mit nordrhein-westfälischer Zulassung gegen 15.00 Uhr am Parkplatz Rottal-West in Fahrrichtung Österreich. Im Verlauf der Kontrolle des 51-jährigen rumänischen Fahrers konnte in Reisetaschen diverser Schmuck, Bargeld sowie 12 Goldmünzen aufgefunden werden. Der 51-Jährige konnte keine plausiblen Angaben über die Herkunft der Wertsachen machen. Da der Verdacht nahe lag, dass diese aus vorangegangen Straftaten, wie etwa Einbrüchen, stammen könnten, wurden die Wertsachen samt Bargeld sichergestellt und der Fahrer zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Passau zusammen mit dem Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Der 51-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Dieser muss ich nun wegen des Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei strafrechtlich verantworten.

Veröffentlicht: 03.04.2024, 15.15 Uhr