SCHÖNBERG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Dienstagabend (02.04.2024) gegen 21.15 Uhr sind Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Grafenau zu einem Einsatz in Schönberg gerufen worden, bei dem eine 48-Jährige ihre Stiefschwester unter anderem mit einem Messer bedrohte.

Den bisherigen Erkenntnissen nach befand sich die 37-jährige Frau auf einem Spaziergang in Richtung Sportanlagen, als sie von ihrer Stiefschwester abgepasst, mit einem Stock attackiert und mit einem Messer bedroht wurde. Die 48-Jährige befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand und verständigte selbst ihre Mutter, die wiederum kurz darauf die beiden Frauen im Bereich der Sportanlagen fand. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Mutter ohne Widerstand ihrer Stieftochter das Messer abnehmen. Die Tatverdächtige wurde daraufhin von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Die 37-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und wurde mit dem Rettungsdienst umgehend zur ambulanten Behandlung in umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen. Die 48-Jährige wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Veröffentlicht: 03.04.2024, 14.10 Uh