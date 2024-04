Diebstahl aus Opferstock - Mutmaßlicher Täter festgenommen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Die Polizei Aschaffenburg konnte am Montagnachmittag einen 48-Jährigen festnehmen, der in Verdacht steht, kurz zuvor Geld aus einem Opferstock gestohlen zu haben. Ein Zeuge hatte den Tatverdächtigen erkannt und die Polizei gerufen.

Dem Sachstand nach hat der mutmaßliche Dieb kurz vor 14:00 Uhr einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Spendenbox in der Muttergottespfarrkirche in der Schlossgasse entwendet und ist anschließend geflüchtet. Ein Angestellter der Kirche erkannte den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bahnhofsbereich wieder und verständigte geistesgegenwärtig die Polizei via Notruf.

Die Beamten konnten den Mann aufgrund des Hinweises schnell vorläufig festnehmen. Bei ihm fanden sie die mutmaßliche Tatbeute sowie Gegenstände, mit denen der 48-Jährige das Geld augenscheinlich aus dem Opferstock heraus geholt hatte. Das Geld und die Werkzeuge stellten die Ermittler sicher.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg geführt.





Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Über die Ostertage, zwischen dem 28. März und dem 01. April, sind Unbekannte in einen Betriebslagerraum im Haarstallweg eingedrungen. Dabei haben die Diebe eine Werkzeugmaschine im Wert von rund 5.000 Euro entwendet.



MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr wurde ein graues E-Bike der Marke Bulls von einem Fahrradträger gestohlen. Der Träger befand sich an einem Pkw, der in der Fritz-Haber-Straße abgestellt war.



ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Zeit zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr, wurde an einem weißen Ford Focus die Seitenscheibe eingeschlagen. Ein noch Unbekannter hat im weiteren Verlauf unter anderem ein graues Rennrad aus dem Auto entwendet. Das angegangene Fahrzeug war im Schneidmühlweg geparkt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT DETTINGEN. Am Dienstag wurde zwischen 07:45 Uhr und 14:30 Uhr, ein schwarzer E-Scooter der Marke Segway am Bahnhof gestohlen.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.