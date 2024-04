WEIßENBURG. (321) Im Zeitraum von Donnerstagabend (28.03.2024) bis Dienstagmorgen (02.04.2024) entwendeten Unbekannte 20 Kompletträdersätze aus einem Autohaus in Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten entwendeten im genannten Zeitraum 20 Kompletträdersätze mit Alufelgen aus einem Autohaus am Nordring in Pleinfeld. Die Kompletträdersätze waren in einem Container auf dem Hof des Autohauses gelagert. Die Höhe des Entwendungsschadens wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc