515. Festnahme nach Handel mit Betäubungsmittel – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 14:15 Uhr, wurden ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau und ein 16-Jähriger mit afghanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet von Münchner Polizeikräften dabei beobachtet, wie sie in einer Parkanlage einem 22-Jährigen mit Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen Betäubungsmittel verkauften.

Alle drei Tatverdächtigen wurden daraufhin festgenommen. Bei dem 23- und 16-Jährigen konnte neben dem Betäubungsmittel zudem Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro sichergestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich dabei um Geld aus vorherigen Rauschgiftgeschäften handeln.

In unmittelbarer Nähe konnte durch die Beamten ein Rauschgiftdepot aufgefunden werden, indem sich weitere Betäubungsmittel befanden. Dies konnte dem 23- und 16-Jährigen zugeordnet und daraufhin sichergestellt werden.

Gegen den 23- und 16-Jährigen wird jetzt wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln ermittelt. Die zwei Tatverdächtigen wurden im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter hat mittlerweile Haftbefehle erlassen.

Der 22-Jährige wurde wegen des illegalen Erwerbs von Betäubungsmitteln angezeigt. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen des Kommissariats 83 (Rauschgiftdelikte) dauern an.

516. Zwei Trickdiebstähle – Am Hart / Garching

Fall 1:

Am Dienstag, 02.04.2024, gegen 10:30 Uhr, wurde ein bislang unbekannter Täter bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München an ihrer Wohnadresse in einem Mehrfamilienhaus vorstellig. Er gab sich als Handwerker aus und gelangte unter dem Vorwand, dass ein Notfall vorliege und er hierfür in das Badezimmer müsste, in die Wohnung der über 80-Jährigen.

Der unbekannte Täter bat die über 80-Jährige, die Wohnungstüre offen stehen zu lassen, da sich ein Mitarbeiter noch im Keller des Hauses befinde. Während sich die über 80-Jährige mit dem unbekannten Täter im Badezimmer befand, begab sich ein zweiter bislang unbekannter Täter in die Wohnung und durchsuchte diese erfolglos nach Diebesgut. Anschließend verließ er die Wohnung wieder unbemerkt.

Erst als der vermeintliche Handwerker die Wohnung verließ, bemerkte die über 80-Jährige den versuchten Diebstahl und verständigte verspätet den Notruf der Münchner Polizei.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre, ca. 1,70 m groß, sprach hochdeutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hugo-Wolf-Straße, Feuchtwangerstraße, Max-von-Laue-Straße (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Dienstag, 02.04.2024, gegen 14:00 Uhr, wurde ein bislang unbekannter Täter bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in Garching bei München an ihrer Wohnadresse in einem Mehrfamilienhaus vorstellig. Er gab sich als Handwerker aus und gelangte unter dem Vorwand, dass es eine Verstopfung im Keller des Mehrfamilienhauses gebe, in die Wohnung der über 80-Jährigen.

Der unbekannte Täter bat die über 80-Jährige das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen. In der Zwischenzeit durchsuchte er die Wohnung und verließ diese unbemerkt mit Schmuck und Bargeld. Die Tatbeute beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die über 80-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als der Täter die Wohnung wieder verlassen hatten. Im Anschluss verständigte sie verspätet den Polizeinotruf.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen zu beiden Fällen übernommen.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre, ca. 1,75 m groß, kräftige Statur, südländisches Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Freisinger Landstraße, Römerhofweg, Bürgermeister-Wagner-Straße (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

517. Zwei Wohnungseinbrüche – Schwabing

Zwischen Mittwoch, 28.03.2024, 17:00 Uhr und Montag, 01.04.2024, 10:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Schwabing.

Dort gelangten die Täter gewaltsam über die jeweiligen Eingangstüren in zwei Wohnungen des Mehrfamilienhauses.

Beide Wohnungen wurden im Anschluss nach Diebesgut durchsucht. In einer der Wohnungen wurde zudem ein Tresor gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Gegenstände (Bargeld, Schmuck) im Wert von über eintausend Euro entwendet. In der anderen Wohnung wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet.

Im Anschluss entfernten sich die Täter von dem Anwesen.

Die Wohnungsinhaber verständigten bei ihrer Rückkehr den Notruf der Polizei München.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übergenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karl-Theodor-Straße, Böttingerstraße, Hiltenspergerstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

518. Branddelikt – Hohenbrunn

Am Dienstag, 02.04.2024, gegen 19:30 Uhr, bemerkte ein Passant eine brennende Zugangstür einer Lagerhalle im Bereich der Friedrich-Bergius-Straße in Hohenbrunn und verständigte daraufhin den Notruf. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren eintausend Euro.

Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedrich-Bergius-Straße, Georg-Knorr-Straße, Eduard-Buchner-Straße (Hohenbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

519. Zwei Einbrüche in gastronomische Betriebe – Schwabing

Fall 1:

In der Zeit von Montag, 01.04.2024, gegen 23:00 Uhr bis Dienstag, 02.04.2024, gegen 07:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem gastronomischen Betrieb. Hier wurden elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Im Anschluss flüchteten der oder die bislang unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Nachdem der Betreiber den Einbruch bemerkt hatte, verständigte er den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hohenzollernstraße, Wilhelmstraße, Ainmillerstraße, Kaiserstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Dienstag, 02.04.2024, gegen 04:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentüre Zutritt zu einem gastronomischen Betrieb. Aus diesem wurden mehrere elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Im Anschluss flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Als der Betreiber am nächsten Tag den Einbruch bemerkt hatte, verständigte er den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden auch hier umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen und Prüfung eventueller Tatzusammenhänge führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Belgradstraße, Hohenzollernstraße, Römerstraße, Kaiserstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

520. Körperverletzungsdelikt – Milbertshofen

Am Dienstag, 02.04.2024, gegen 14:30 Uhr, begaben sich eine 38-Jährige, eine 28-Jährige und eine 35-Jährige (jeweils mit Wohnsitzen in München) aufgrund Mietstreitigkeiten zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort gerieten sie mit dem 46-jährigen Untermieter der 35-Jährigen in einen Streit.

Da sich dieser nicht schlichten ließ, verständigten die Frauen den Polizeinotruf. Als der 46-Jährige sich vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernen wollte, versuchten die drei Frauen ihn daran zu hindern. Hierbei eskalierte der Streit und der 46-Jährige schlug alle drei Frauen mit der Faust, welche dadurch leicht verletzt wurden.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten nach Eintreffen den Streit schlichten und der 46-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 25 der Münchner Kriminalpolizei.

521. Raubdelikt auf Lieferdienstfahrer – Hasenbergl

Am Sonntag, 31.03.2024, gegen 21:15 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mitarbeiter eines Lieferdienstes auf einen Parkplatz einer Kleingartenanlage im Hasenbergl bestellt, um Essen auszuliefern. Nachdem er aus dem Wagen ausstieg um das Essen aus dem Kofferraum zu holen, wurde er von zwei maskierten und mit einem Messer bewaffneten Männern angesprochen und aufgefordert, Bargeld zu übergeben.

Nachdem der 20-Jährige der Aufforderung nachgekommen war, flüchteten die beiden unbekannten Täter mit der Tatbeute im dreistelligen Bereich in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige blieb dabei unverletzt.

Da der 20-Jährige die Tat erst verspätet zur Anzeige brachte, konnten vor Ort keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,80 m groß, kräftig, mit einem Schal maskiert und dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grohmannstraße, Agnes-Kunze-Platz, Aschenbrennerstraße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.