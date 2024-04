FEUCHTWANGEN. (320) Am Freitagabend (29.03.2024) ereignete sich ein Kleinbrand in einem leerstehenden Wohnhaus in Bechhofen (Lkrs. Ansbach). Die Ansbacher Kriminalpolizei kann eine Brandstiftung nicht ausschließen und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 22:15 Uhr teilten Anwohner der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass Rauch aus einem leerstehenden Wohnhaus in der Gunzenhausener Straße dringen soll. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren der Gemeinden Bechhofen, Burgoberbach und Dentlein am Forst konnte Feuer im Bereich eines Schrankes im Obergeschoß des Hauses festgestellt und rasch gelöscht werden.

Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Aufgrund der Gesamtumstände kann ein technischer Defekt als Brandursache nahezu ausgeschlossen werden. Die Ansbacher Kriminalpolizei übernahm daraufhin die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Zeugen, welche am Freitagabend zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc