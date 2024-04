BAD KISSINGEN. Ein 36-Jähriger entwendete am Samstagabend Bargeld aus einer Restaurantkasse und flüchtete zunächst. Zwei Zeugen stoppten den Mann nach einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 36-jährige Algerier gegen 20:30 Uhr in einem Restaurant in der Maxstraße. In einem günstigen Moment ging er an die offenstehende Kasse und entnahm Bargeld. Als zwei Restaurantgäste dies bemerkten und ihn durch festhalten stoppten, stieß der Tatverdächtige sie zu Boden.

Einer der Gäste konnte ihm dennoch hinterherlaufen und stellte den Mann in der Nähe des Restaurants erneut. Eine hinzugerufene Streife der Bad Kissinger Polizei nahm den 36-Jährigen fest. Er verhielt sich hierbei äußerst aggressiv, schlug und trat nach den Beamten und beleidigte sie.

Am Montag erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Vorführung am Amtsgericht. Der Ermittlungsrichter ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls, der Sachbeschädigung, der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.