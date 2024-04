NEUÖTTING, LKR. ALTÖTTING. Zwei unbekannte, maskierte Männer überfielen in den frühen Morgenstunden des 3. April 2024 eine Spielhalle in der Lohgerberstraße. Die Kripo Mühldorf hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 2.45 Uhr betraten die maskierten Täter die Spielhalle in der Lohgerberstraße in Neuötting. Sie bedrohten eine Angestellte und zwangen diese zur Öffnung diverser Spielautomaten und zur Herausgabe des darin befindlichen Bargelds. Anschließend flüchteten die beiden Täter unerkannt zu Fuß mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die sofort nach Bekanntwerden des Raubes eingeleitete Großfahndung, unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und mit Unterstützung zahlreicher Streifen umliegender Dienststellen, führte nicht zum Ergreifen der Täter.

Erste Ermittlungen vor Ort wurden zunächst von Einsatzkräften der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Altötting vorgenommen. Diese wurden dann noch am Tatabend vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein fortgeführt. Die weiteren Ermittlungen wurden mittlerweile unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kripo Mühldorf am Inn übernommen.

Aus den ersten Erkenntnissen ergibt sich folgende Täterbeschreibung:

Die Täter waren ca. 175 bis 185 cm groß, vermutlich südländisch. Die Täter waren dunkel gekleidet und mit einer Art „Skimaske“ vermummt.

Wer kann Hinweise auf so beschriebene Personen geben?

Wer konnte verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Spielhalle machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/ 3673-0 entgegen.