0644 – Versuchtes Tötungsdelikt

---------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (29.03.2024) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer mit seiner 19-jährigen Beifahrerin gegen Hauswand im Lauterlech Ecke Paracelsusstraße. Der 21-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 21.15 Uhr war der 21-Jährige im Lauterlech in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung zur Paracelsusstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem geparkten Auto und anschließend mit einer Hauswand. Das geparkte Auto wurde durch den Zusammenstoß auf drei weitere Fahrzeuge geschoben. Die 19-jährige Beifahrerin und der 21-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Wie sich bei der Aufnahme herausstellte, lenkte der 21-Jährige das Auto nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar absichtlich gegen die Hauswand. Da sich der 21-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 21-Jährige am 30.03.2024 einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die näheren Hintergründe zur Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Augsburg unmittelbar nach der Tat aufgenommen hat. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0645 – Alkoholisiert unterwegs

Hochzoll – Am heutigen Dienstag (02.04.2024) war ein 19-jähriger Fahranfänger alkoholisiert mit einem Auto in der Mittenwalderstraße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Da der Mann unter 21 war und noch in der Probezeit, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des Mannes. Außerdem stellten sie den Autoschlüssel sicher und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

0646 – Angriff auf Polizeibeamte

Göggingen – Am vergangenen Montag (01.04.2024) griff eine 51-Jährige Einsatzkräfte in der Edisonstraße körperlich an.

Gegen 08.00 Uhr hielt sich die 51-Jährige trotz Hausverbot in einer Tankstelle auf, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die Einsatzkräfte sprachen der Frau einen Platzverweis aus, dem sie wiederholt nicht nachkam. Außerdem zeigte sich die 51-Jährige äußerst aggressiv. Die Einsatzkräfte nahmen sie daraufhin in Gewahrsam und brachten die Frau in den Polizeiarrest. Hierbei trat die Frau mehrfach nach den Einsatzkräften und beleidigte sie.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen die 51-Jährige.

0647 - Kontrollen anlässlich mehrerer Tuningveranstaltungen im Stadtgebiet

Augsburg - Die Verkehrspolizei Augsburg führte zusammen mit fachkundigen Beamten weiterer Dienststellen am vergangenen Wochenende zahlreiche Kontrollen anlässlich mehrerer angemeldeter Tuningtreffen durch.

Von Freitag (29.03.2024) bis Montag (01.04.2024) kontrollierten Einsatzkräfte unter anderem im Gablinger Weg / Holzbachstraße eine Vielzahl von szenetypischen Fahrzeugen und überprüften dabei den technischen Zustand sowie die Einhaltung der Verkehrsregeln.

Im Laufe des Wochenendes kontrollierten die Beamten über 300 Fahrzeuge. Dabei wurden über 100 Verstöße festgestellt. In 12 Fällen führten die Verstöße zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Des Weiteren stellten die Beamten u.a. Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, unzulässigen Lärms sowie Parken im Haltverbot fest.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die ordnungsgemäß angemeldeten Treffen an den Veranstaltungsörtlichkeiten selbst ruhig und ohne Störungen verliefen.

Die Verkehrskontrollen zeigten, dass leider nicht alle Fahrzeuge technisch einwandfrei waren und sich einzelne Fahrzeugführer nicht an die geltenden Regeln hielten. Die Polizei wird auch weiter gezielte Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

0648 – Hauswand beschädigt

Spickel-Herrenbach – Im Zeitraum von Freitag (29.03.2024), 00.00 Uhr bis Montag (01.04.2024), 11.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Reichenbergerstraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0649 – E-Scooter entwendet

Haunstetten – Im Zeitraum von Sonntag (31.03.2024), 21.00 Uhr bis Montag (01.04.2024), 21.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Haunstetterstraße. Hierbei entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0650 – Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (31.03.2024) bis Montag (01.04.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Autos in der Wolframstraße.

Der oder die bislang unbekannten Täter beschädigten an über zehn Auto jeweils den linken Außenspiegel. Die Autos waren in der Wolframstraße aber auch der Hainhoferstraße und der Sanderstraße geparkt. Ersten Schätzungen zufolge entstand dabei ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die Hinweise geben können oder selbst geschädigt wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0651 – Körperliche Auseinandersetzung

Innenstadt – Am vergangenen Montag (01.04.2024) gingen mehrere Jugendliche einen 19-Jährigen am Königsplatz an.

Gegen 21.00 Uhr war der 19-Jährige hinter einer Gruppe Jugendlicher in Richtung Annastraße unterwegs. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit der Gruppe, woraufhin der 19-Jährige in Richtung Königsplatz flüchtete. Die Jugendlichen folgten ihm offenbar und ein bislang Unbekannter ging den 19-Jährigen daraufhin auch körperlich an. Anschließend flüchtete die Gruppe. Einsatzkräfte stoppten im Rahmen der Fahndung zwei Personen aus der Gruppe im Alter von 13 und 14 Jahren. Die Beamten brachten die beiden zur Dienststelle und verständigten die Erziehungsberechtigten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.