NÜRNBERG. (317) Bislang Unbekannte brachten im Zeitraum zwischen Samstagabend (30.03.2024) und Sonntagmorgen (31.03.2024) im Stadtteil St. Johannis mehrere Graffiti an. Jetzt ermittelt die Nürnberger Kripo.



Der oder die Täter sprühten unter anderem die Symbole Hammer und Sichel und die Zahlenkombination 161 (AFA Anti-Faschistische-Aktion) mit schwarzer Farbe großflächig (2 m x 3,5 m) auf eine Schaufensterscheibe in der Langen Zeile und an eine Hauswand in der angrenzenden Leuchsstraße. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf mindestens 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Robert Sandmann