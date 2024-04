PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Bei einer Personenkontrolle am 30.03.2024 in einem Zug in Fahrtrichtung Regensburg konnten Schleierfahnder Rauschgift und ein Einhandmesser sicherstellen.

Die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten den 34-Jährigen gegen 16.20 Uhr in einem ICE in Fahrtrichtung Regensburg. Dabei konnten die Beamten ca. 40 ml THC-Öl, ca. 70 Gramm THC-Paste, ca. 1,5 Kilogramm THC-haltige Fruchtgummis sowie knapp über 200 Gramm Marihuana auffinden und sicherstellen. Außerdem führte der Mann im Hosenbund griffbereit ein Einhandmesser mit, welches ebenfalls sichergestellt wurde.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf zusammen mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Der Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachtes des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln unter Mitführung einer Waffe strafrechtlich verantworten.

Veröffentlicht: 02.04.2024, 15.25 Uhr