Kulmbach, 2. April 2024: In rund vier Wochen wird Kulmbach zum 21. Mal zum Treffpunkt für Biker jeglicher Art. Die Motorradsternfahrt am Samstag und Sonntag, den 27. und 28. April, ist der offizielle Start in die neue Saison. Das Aktionswochenende für mehr Rücksicht und Sicherheit im Straßenverkehr ist ein Erlebnis für die ganze Familie. In einem eigenen Bereich für die jungen Sternfahrt-Teilnehmer ist auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei in der Lichtenfelser Straße jede Menge Spaß und Action geboten. Die kostenfreien Aktivitäten schulen die Sinne, trainieren die Motorik und sensibilisieren auf unterhaltsame Weise für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr.

Kinder nehmen den Straßenverkehr anders wahr als Erwachsene. Ihnen fehlt die Erfahrung mit Verkehrssituationen, sie haben einen anderen Blickwinkel und müssen das bewusste und sichere Verhalten erst lernen. Umso wichtiger ist es, sie Schritt für Schritt auf die Teilnahme am Straßenverkehr vorzubereiten.

»Verkehrssituationen fordern Kinder mit allen Sinnen. Sie müssen sehen, hören, Zeichen geben, beurteilen und Entscheidungen treffen. Durch Üben und Trainieren lernen sie, sich vorausschauend zu verhalten, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden«, erklärt der oberfränkische Polizeipräsident Armin Schmelzer. »Daher gibt es auf der Kulmbacher Sternfahrt ein umfangreiches Mitmachangebot für Mädchen und Jungs. Wir wollen Kids im Kindergarten- und Grundschulalter begeistern und spielerisch für die Teilnahme am Straßenverkehr fit machen«, betont Schmelzer.

Geschicklichkeit, Reaktionsvermögen und Koordinationsfähigkeiten sind im Tretauto-Parcours gefragt. Mit purer Muskelkraft können Kinder von sechs bis zehn Jahren ihr Fahrzeug über die mit verschiedenen Herausforderungen gespickte Strecke bewegen. An Ampeln, Kreuzungen und Hindernissen zeigt sich, wie gut sie sich und ihr Kettcar bewegen können, ob sie bereits wichtige Verkehrszeichen und -regeln kennen und wie sicher sie unterwegs sind. Ist der Parcours gemeistert, erhalten die Teilnehmer einen eigenen Führerschein.

»Achtung Kontrolle!« heißt es bei einer Blitzer-Aktion für Sechs- bis Zwölfjährige. Mit einem Tretauto darf der Nachwuchs so schnell wie möglich eine Rampe hinabsausen und sich von einem Messgerät »blitzen« lassen. Das Beweisfoto dürfen die jungen »Raser« mit nach Hause nehmen. So macht die Polizei darauf aufmerksam, dass Tempolimits wichtig sind, Geschwindigkeitsüberschreitungen gefährlich sein und Folgen haben können.

Die Verkehrspuppenbühne der Polizei bringt speziell Kindergarten- und Grundschulkindern mit dem Stück »Der verzauberte Kaspar« dazu, spielerisch und humoristisch die richtigen Verhaltensweisen im Verkehr kennenzulernen. Bei diesem interaktiven Puppentheater helfen die Kleinen dem Kaspar dabei, sich wieder an die Regeln zu erinnern und sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Die kostenfreien Vorstellungen finden am Samstag- und Sonntagnachmittag statt.

Ein echter Höhepunkt ist der Besuch der beiden Stars der Polizei-Filmserie »Wally und Rob«. Das kleine Känguru und der erfahrene Polizist beschäftigen sich auf unterhaltsame Weise mit verschiedenen Verkehrssituationen und üben das richtige Verhalten. In kurzen Filmclips lernt das australische Wallaby beispielsweise warum es Ampeln gibt und was ein Zebrastreifen ist. Die Filme sind samstags und sonntags im Wechsel mit dem Puppenspiel zu sehen. Die Darsteller der Serie - der oberfränkische Polizist Robert und die Polizistin Stefie, die der Handpuppe Wally ihren Charakter verleiht - sind bei der Kulmbacher Motorradsternfahrt live zu Gast.

Kinder, die an mindestens drei Aktionen teilnehmen und sich dafür jeweils einen Stempel sichern, nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es verschiedene Playmobil-Spielsets, wie zum Beispiel eine Polizei-Kommandozentrale mit Gefängnis, eine Polizeistation oder einen Polizei-Einsatzwagen.

Damit bei der Kulmbacher Motorradsternfahrt garantiert keine Langeweile aufkommt, lädt der MSC Kasendorf e.V. erstmals alle Sechs- bis Zwölfjährigen zu Testfahrten mit Elektromotorrädern ein. Auf dem Festgelände steht außerdem eine Riesen-Hüpfburg zum Austoben zur Verfügung. Gute Gedächtnisleistungen sind an der XXL-Memo-Wand gefordert. Mit großen, kunterbunten Bausteinen können Kinder im »Klötzla-Mobil« ihrer Kreativität und Fantasie ausleben. Zudem gibt es eine Kindereisenbahn, Rutschautos, Kinder-Tattoos und vieles mehr.