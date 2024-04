BAMBERG. Ein unbekannter Täter ritzte ein Hakenkreuz in den Kotflügel eines grünen Mazdas. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nach Zeugen.

Im Tatzeitraum von Dienstagabend bis Samstagfrüh ritzte ein Unbekannter ein Hakenkreuz in den hinteren rechten Kotflügel eines grünen Mazdas. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in einer Tiefgarage in der Straße „An der Weberei“ geparkt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.