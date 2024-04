TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. An der Spitze der Polizeistation Traunreut gab es zum 1. April dieses Jahres einen Führungswechsel. Der bisherige Leiter, Polizeihauptkommissar Alfred Fiedler, wechselte zur Polizeiinspektion Trostberg, bei welcher er von nun an die Funktion des stellvertretenden Leiters innehaben wird. Sein Nachfolger in Traunreut ist Polizeihauptkommissar Christian Bertlein.

Der 48-jährige Alfred Fiedler leitete die Polizeistation in Traunreut seit Mai 2018 mit herausragender sozialer Kompetenz, großem Geschick und einem sehr hohen Engagement. Bereits bei der Amtseinführung im Dezember des Jahres 2018 attestierte ihm der damalige Polizeipräsident beste Voraussetzungen für die Führung der Dienststelle.

Fiedler trat im September 1993 bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei seinen Dienst in der zweiten Qualifikationsebene (ehemals mittlerer Dienst) an und war nach seiner Ausbildung bis ins Jahr 2004 als Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Rosenheim eingesetzt. Nach seinem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck stieg er in die dritte Qualifikationsebene (gehobener Dienst) auf und war anschließend als Dienstgruppenleiter bei den Polizeiinspektionen Holzkirchen und Rosenheim sowie bei der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim tätig.

Seit dem Jahr 2010 war er dann in seinem Heimatdienstbereich, der Polizeiinspektion Trostberg, als Dienstgruppenleiter eingesetzt und übernahm bereits im August 2017 im Rahmen der Geschäftsaushilfe die stellvertretende Leitung der Polizeistation Traunreut. Seit Mai 2018 leitete Alfred Fiedler zunächst kommissarisch die Dienststelle, bevor er zum 1. Januar 2019 als neuer Leiter der Polizeistation Traunreut bestellt wurde. Während seiner Dienstzeit als Leiter der Traunreuter Polizeistation war er bei zahlreichen Einsätzen gefordert, darunter der aufsehenerregende Doppelmord in einer Traunreuter Gaststätte im Jahr 2017, bei dem zwei Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt wurden. Darüber hinaus waren die Klausurtagungen der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon regelmäßig polizeilich zu betreuen, wobei Alfred Fiedler von der ersten Stunde an in die Planungen involviert und auch in den polizeilichen Führungsstäben eingesetzt war.

Der zweifache und verheiratete Familienvater, der im Landkreis Traunstein wohnhaft ist, wechselte nun zur Polizeiinspektion Trostberg, welche der Polizeistation Traunreut übergeordnet ist. Alfred Fiedler übernimmt dort die Funktion des stellvertretenden Dienststellenleiters und erklimmt somit den nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter. Der Leiter der Trostberger Polizeiinspektion, Polizeioberrat Bernhard Dusch, freut sich über seinen neuen Stellvertreter und ist sich sicher, dass der 48-jährige Polizeihauptkommissar die Idealbesetzung für diese verantwortungsvolle Tätigkeit ist.

Nachfolger in Traunreut ist nun der 41-jährige Polizeihauptkommissar Christian Bertlein. Der verheiratete Familienvater einer kleinen Tochter übernimmt interimsmäßig die Führung der Dienststelle, bis ein neuer Leiter für die Polizeistation bestellt werden kann.

Christian Bertlein begann seine Polizeilaufbahn als Dienstanfänger im Oktober 2002 bei der Polizeiinspektion Bad Reichenhall. Nach seiner Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Eichstätt sowie einer anschließenden Verwendung bei einer Einsatzhundertschaft der Bayerischen Bereitschaftspolizei in München folgten diverse Stationen im polizeilichen Einzeldienst bei den Polizeiinspektionen Geretsried und Brannenburg sowie beim damaligen Einsatzzug Rosenheim und der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim.

Nach dem folgenden Studium zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene im Jahr 2013 an der Fachhochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Polizei, in Fürstenfeldbruck, sammelte er erste Führungserfahrungen als Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizei Traunstein. Nach einer anschließenden, mehrjährigen Verwendung in verschiedenen Funktionen im Stab des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, wechselte er zuletzt zur Polizeiinspektion Traunstein und hatte dort die Funktion als Sachbearbeiter Einsatz inne.

Christian Bertlein konnte in seiner bereits über 20-jährigen Berufserfahrung umfangreiche Einsatzerfahrungen sammeln. Als herausragende Einsatzlagen sind hierbei nur beispielhaft die beiden G7-Gipfel in Elmau in den Jahren 2015 und 2022, der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee 2023 sowie viele regionalen Einsatz-/Veranstaltungslagen (Biathlon-Weltcup Ruhpolding, Echelon-Festival Bad Aibling u.v.m.). Auch im direkten Zuständigkeitsbereich folgte bereits der Einsatz beim letztjährigen Stadtfest Traunreut, aber auch die jährliche CSU-Klausurtagung in Seeon wurde bereits durch den Polizeihauptkommissar mit betreut.

Polizeipräsident Manfred Hauser freut sich über diese Personalentscheidungen und wünscht Alfred Fiedler sowie Christian Bertlein viel Erfolg bei ihren neuen Tätigkeiten in Trostberg und Traunreut und stets das nötige Quäntchen Glück.