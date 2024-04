VELDEN, LKR. LANDSHUT. In der Zeit von 22. bis 29.03.2024 wurde in ein freistehendes Wohnhaus in der Natternbergstraße eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Einbruch fiel am 29.03.2024 gegen 11.00 Uhr auf und wurde umgehend der Polizei gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten der oder die Täter über ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Wohnhaus. Darin wurden sämtliche Räume durchsucht, Regale und Schubläden geöffnet und durchwühlt. Ebenso wurde ein Tresor aufgebrochen. Die entwendeten Wertsachen können aktuell noch nicht beziffert werden.

Zu einem Täter oder den Tätern liegen bislang keinerlei Hinweise vor. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen dem 22.03.2024, 16.00 Uhr, und dem 29.03.03.2024, 11.00 Uhr.

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.04.2024, 10.50 Uhr