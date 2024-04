LANDSHUT. Am Ostermontag (01.04.2024) gerieten vier Fahrzeuge in der Siemensstraße in Brand. Ein weiteres wurde dadurch leicht beschädigt. Nachdem eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, übernimmt die Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Der Brand der Fahrzeuge am Kfz-Abstellplatz eines Gebrauchtwagenhändlers wurde um kurz vor 17.00 Uhr mitgeteilt. Insgesamt brannten vier Fahrzeuge komplett aus, ein weiteres wurde beschädigt. Es entstand ein geschätzter vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Brand in der Siemensstraße 5, der vermutlich gegen 16.40 Uhr ausbrach, geben können, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

Veröffentlicht: 02.04.2024, 10.45 Uhr