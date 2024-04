HOFKIRCHEN, LKR. PASSAU. Ein Großbrand im Ortskern der Gemeinde hat am Montag (01.04.2024) ein massives Aufgebot an Einsatzkräften auf den Plan gerufen.

Die Mitteilung über den Brand in der Deggendorfer Straße erfolgte am Ostermontag, gegen 05.55 Uhr bei der Integrierten Leitstelle in Passau. Diese wiederum verständigte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern in Straubing. Fünf Gebäude befanden sich in Vollbrand und wurden komplett zerstört. Ein weiteres Anwesen wurde durch den Brand beschädigt. Alle Personen konnten zeitnah aus den Häusern evakuiert werden, sodass es keine Verletzten gibt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zu dem Brandfall übernommen. Hinweise auf eine vorsätzlich Brandlegung liegen derzeit nicht vor. Nach bisherigem Ermittlungsstand könnte der Brand durch nicht erkaltete Grillkohle ausgelöst worden sein. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen über eine Millionen Euro.

Veröffentlicht: 02.04.2024, 10.45 Uhr